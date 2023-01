Elis Olliver é a estrela da semana e estampa o Gata da Capa deste domingo (29)

Ganhadora do prêmio nacional “Bela da Praia”, a paraense Elis Olliver estampa a Gata da Capa da semana com um ensaio especial nas belezas naturais de Salinópolis. Fotografada por Neto Soares, a modelo chega para fazer parte do time de musas que esbanjam sensualidade sob o olhar atento de Neto. Elis fala sobre a importância de cuidar da saúde física e mental e da importância do projeto para autoestima e empoderamento das mulheres.

Para Neto Soares, não teria melhor oportunidade do que aproveitar a beleza natural de Salinópolis, já que a musa ganhou o prêmio “Bela da Praia”. “Quando ela me falou, eu logo, pensei, o ensaio tem que ser na praia. E não teve erro, foi um momento muito leve, mostrando a beleza natural dela e com mar deixando ainda mais especial”, afirmou.

Elis acredita que muito mais do que a visibilidade e o reconhecimento, o projeto também traz oportunidades para que novas meninas possam querer participar, incentivando a autoestima feminina. “Precisamos ter essa ideia de cuidar da saúde, física e mental. O ponto principal é a alimentação, acredito que nossa saúde mental é consequência dela também. Você estando com a saúde física em dia, se alimentando de maneira saudável, a carga emocional vai aliviar também”, destacou.

Para os seguidores que acompanham o projeto, Elis incentiva que não é egoísmo cuidar de você mesmo. “Cuidar de você primeiro é fundamental, tenha foco, determinação e persistência caminham juntos. Tire cinco minutos para alongar todas as manhãs, tome suas vitaminas todos os dias pense em você. E beba água”, aconselhou.

Sobre o ensaio, a modelo comemora. “Foi maravilhoso e muito gratificante essa experiência, o ensaio foi na praia, que é a minha cara, então eu pude me sentir em casa. Foi um trabalho lindo, os meninos são ótimos profissionais. Para finalizar deixo uma frase que gosto muito: Deusa que sou, mar que foi na praia e deserto as dunas mar de areias”, concluiu a modelo.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares, Rayana Correa, eles são responsáveis por escolher as gatas que vão fazer parte do projeto. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal.