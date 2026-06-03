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Elijah Wood virá ao Brasil para celebrar os 25 anos de 'Senhor dos Anéis' na CCXP

Esta será a primeira visita de Wood ao País

Estadão Conteúdo

O ator Elijah Wood, conhecido mundialmente por interpretar Frodo Bolseiro na trilogia O Senhor dos Anéis, estará no Brasil em dezembro para participar da CCXP26. A presença do ator faz parte da celebração Fellowship Forever, dedicada aos 25 anos de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, primeiro filme da saga dirigida por Peter Jackson e lançada em 2001.

Esta será a primeira visita de Wood ao País. O ator participará da programação nos dias 3 e 4 de dezembro, com aparições nos palcos Thunder e Omelete, além de sessões de fotos e autógrafos com o público. Segundo a organização, a programação completa da homenagem ainda será divulgada.

Baseada na obra de J.R.R. Tolkien, a trilogia cinematográfica se tornou um marco do cinema de fantasia. Ao longo dos três filmes, a franquia arrecadou mais de 2,9 bilhões de dólares em bilheteria e conquistou 17 estatuetas do Oscar, incluindo o prêmio de Melhor Filme para O Retorno do Rei (2003).

Wood tinha 20 anos quando assumiu o papel do hobbit encarregado de destruir o Um Anel. Além de O Senhor dos Anéis, o ator construiu uma trajetória que inclui produções como Sin City (2005) e a série Wilfred. Nos últimos anos, também passou a atuar nos bastidores como cofundador da SpectreVision, produtora dedicada a projetos de terror, fantasia e ficção científica.

CCXP26

Data: de 3 a 6 de dezembro de 2026

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo)

Venda de ingressos

Pré-venda exclusiva para compradores do Epic Pass 2025: 9 de junho, das 10h às 23h59 Venda geral: a partir de 10 de junho, ao meio-dia As vendas serão realizadas pelo site oficial da CCXP.

Tipos de ingressos e valores

Ingresso diário - a partir de R$ 170 Ingresso para os quatro dias do festival - a partir de R$ 785 Epic Pass - R$ 2.350 Coringa - R$ 599 Thunder Pass - valor ainda não divulgado Camarote Omelete - valor ainda não divulgado

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Palavras-chave

CCXP/BRASIL/ELIJAH WOOD
Cultura
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