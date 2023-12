Elas por Elas: Roberto descobrirá segredo de Taís

Na novela “Elas por Elas”, Roberto (Cássio Gabus Mendes) está determinado a sabotar Lara (Deborah Secco) para tirar a advogada do escritório de advocacia. Consciente de que sua conduta corrupta não pode continuar enquanto Lara, a viúva íntegra de Átila (Sérgio Guizé), estiver presente, ele busca formas para derrubá-la.

Nos próximos capítulos, Vilma (Viétia Zangrandi), secretária de Roberto, descobrirá que Taís (Késia), a modelo que processa seu chefe por assédio e cujo caso foi prejudicado por Roberto, era na verdade amante de Átila e a misteriosa “Patinha” que Lara procura incansavelmente. Esse segredo, que Taís esconde cuidadosamente, pode ser a arma definitiva de Roberto contra Lara, especialmente considerando que Lara contratou Mário Fofoca (Lázaro Ramos), irmão de Taís, para investigar.

“Uma bomba, Roberto! Achei suspeito que uma das linhas de telefone do Átila tinha ligações para um único número”, dirá ela. “Devia ser o telefone que ele usava para falar com a Patinha! Descobriu de quem é a linha?”, questionará o advogado. “Você não vai acreditar. Liguei do meu celular pra o número, olha o nome que aparece”, continuará Vilma, mostrando o nome de Taís na tela do aparelho.

“Taís Cury? Mas essa é a irmã do Mário? Então, a Taís é a Patinha?! A irmã do Mário Fofoca! É muito melhor do que eu podia imaginar!”, concluirá Roberto.