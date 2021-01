‘Ela deu uma de Beyoncé agora’, diz filha de fã que teve pedido de foto negado por Gaby Amarantos

Ao perguntar se podiam bater uma foto com Gaby Amarantos, a jovem July Maia junto com a mãe, que é fã da artista, viveram uma situação bastante embaraçosa após a cantora nem ao menos dar a mínima atenção ao pedido delas. O desapontamento da moça foi compartilhado nas redes sociais na última terça-feira (26).

“Do que adianta ser famosa, mas não ter classe e educação fora das câmeras mana?”, escreveu July em um dos stories, no Instagram. “Ela deu uma de Beyoncé agora”.

LEIA MAIS: Gaby Amarantos é acusada pela Banda Os Brothers de se apropriar de hit famoso sem permissão

July contou que estava no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, embarcando para a capital paraense quando sua mãe reconheceu a cantora e manifestou a vontade de tirar uma foto com Gaby. Mas, foi apenas dentro do avião, que por coincidência fez com que elas tivessem as poltronas perto uma da outra, que a moça resolveu perguntar se podia tirar uma foto das três juntas.

A jovem disse, que Gaby Amarantos a ignorou e foi incapaz de olhar para o rosto delas e dizer que não queria participar do clique. Apenas o marido da cantora, o inglês Gareth Jones, respondeu que artistas em geral não estavam batendo fotos com os fãs por conta das medidas contra a pandemia do novo coronavírus.

“O marido dela disse que quando chegássemos em Belém, nós íamos bater a foto. Mas, na hora de pegar as malas [no Aeroporto de Val-de-Cans], apenas ele [Gareth] ficou por perto. Ela [Gaby] ficou de longe como se não quisesse bater a foto”, relatou, chateada com a situação.

“Eu entendo que nenhum famoso é obrigado a bater foto, porém, ela devia ter o mínimo de respeito em falar com a gente e explicar que não queria. Ou até falar que tinha passado por uma situação chata naquele dia e não estava bem”, complementou, alegando que a mãe dela ficou bastante decepcionada por ter conhecido a cantora nessas condições.

*Sob supervisão de Vanessa Pinheiro