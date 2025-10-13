Eduarddo Luz estreia carreira solo com o EP ‘Pelas Luzes da Cidade’ em show gratuito

O cantor e compositor Eduarddo Luz inicia uma nova fase na carreira com o lançamento do EP “Pelas Luzes da Cidade”, que será apresentado ao público na próxima terça-feira (14), às 20h, no Teatro Municipal de Ananindeua. O show marca o início de sua trajetória solo e promete revelar uma sonoridade mais pop, sem perder as referências amazônicas que moldam sua arte.

O evento, que tem entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site da Sympla, contará com as participações especiais de Uber Vox, Fábio Lima e do Grupo Parananin, artistas que se unem a Eduarddo em uma noite de celebração da música feita na Amazônia.

Com uma proposta que une canção, poesia e experimentação, o novo trabalho apresenta composições autorais que exploram temas como afetos, cotidiano e espiritualidade. “Esse show marca um momento de virada e afirmação artística. Depois de anos de trajetória coletiva e colaborações na cena paraense, eu irei dar um passo importante ao assumir minha identidade como artista solo”, destaca Eduarddo Luz.

O músico ficou conhecido por sua atuação à frente de projetos como o Grupo Pai D’Égua, Mandinga e a Banda Senta Peia, nomes importantes da cena cultural paraense. Agora, em carreira solo, ele aposta em uma estética que mistura ritmos urbanos, batidas contemporâneas e elementos da musicalidade amazônica, em um diálogo entre o local e o global.

“O lançamento no Teatro Municipal de Ananindeua simboliza não apenas o início de um novo ciclo, mas também o reencontro com as minhas próprias referências, experimentando novas sonoridades, linguagens e formas de me expressar. É um momento de celebração, coragem e amadurecimento artístico”, afirma o artista sobre essa nova fase.

O público pode esperar uma apresentação envolvente, marcada por canções autorais, releituras e arranjos inéditos, que evidenciam a versatilidade e o amadurecimento do músico. “Esse trabalho revela um Eduarddo Luz mais pop, com uma sonoridade moderna e envolvente, sem perder o vínculo com minhas raízes musicais. O público pode esperar um trabalho cheio de emoção, letras sinceras e arranjos que equilibram intensidade e leveza”, adianta o cantor.

Com “Pelas Luzes da Cidade”, Eduarddo Luz abre caminho para uma nova etapa artística, reafirmando sua identidade e consolidando seu nome entre os artistas que dão forma à música contemporânea produzida na Amazônia.

Serviço

Show de Lançamento da Carreira Solo de Eduarddo Luz

Lançamento do EP “Pelas Luzes da Cidade”

Teatro Municipal de Ananindeua – Parque Vila Maguary

Terça-feira, 14 de outubro, às 20h

Entrada gratuita – ingressos disponíveis em: sympla.com.br