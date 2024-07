Edital 'Apoia' destina R$ 800 mil para a Amazônia Legal

Para fortalecer a cultura popular e proporcionar recursos, e, consequentemente, reconhecimento aos artistas e grupos que mantêm vivas as tradições culturais na região, os espaços culturais Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Pará, e o Centro Cultural Vale Maranhão, em São Luís, lançam uma nova edição do Edital Apoia, amanhã, 16. Este edital, que integra o Instituto Cultural Vale na Amazônia Legal, destinará um total de R$ 800 mil para apoiar projetos de profissionais da cultura popular nos estados do Pará e Maranhão, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Desde sua criação, o Edital Apoia já beneficiou 331 projetos culturais nos estados do Pará e Maranhão. Entre os beneficiários estão espaços culturais, grupos de Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Reisado, Caixeiras do Divino, Carimbó, ações de salvaguarda, artes circenses, mestres e mestras, escolas de samba, artesãos, comunidades quilombolas, artes cênicas e produtores de conteúdos audiovisuais.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás desempenha um papel crucial na guarda e registro do acervo histórico do município e na promoção cultural na região. É um espaço aberto à comunidade, oferecendo atividades e eventos gratuitos que beneficiam pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, com um foco especial em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A coordenadora da Casa da Cultura, Gabriela Sobral Feitosa, destaca a importância do Edital Apoia na valorização das expressões culturais da Amazônia, reforçando o compromisso com a pluralidade cultural dos territórios e comunidades. “O Edital Apoia vem se consolidando como uma importante iniciativa de valorização dos saberes de artistas, grupos e fazedores de cultura da região amazônica. Promover esse edital pela Casa da Cultura mostra o compromisso com a pluralidade das expressões culturais presentes nos territórios e comunidades”, reforçou.

O Centro Cultural Vale Maranhão também é um importante difusor de cultura na região, contribuindo para a preservação e promoção das tradições e manifestações culturais locais. O Centro visa interagir com o espaço em que está inserido, somando forças com instituições vizinhas para pensar, de maneira conjunta, em maneiras de fortalecer o centro histórico da capital do estado como polo cultural de reconhecimento nacional.

SELEÇÃO

A edição atual do edital destinará R$ 400 mil para cada estado, premiando 40 projetos em cada um, com o valor de R$ 10 mil por projeto. As propostas podem ser apresentadas em diversas linguagens artísticas, como música, dança, festejos e celebrações. O processo de seleção será conduzido por um comitê técnico composto por especialistas do Instituto Cultural Vale e consultores externos locais e nacionais.

As inscrições estarão abertas de 16 de julho a 16 de agosto e podem ser realizadas pelos sites do Centro Cultural Vale Maranhão (www.ccv-ma.org.br) e da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (www.casadaculturacanaa.com.br), bem como via correio e WhatsApp nos números telefônicos (94) 99272-6562 para inscrições do Pará e (98) 99107-4164, para as inscrições de projetos maranhenses.