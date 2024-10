Edir Gaya faz tributo ao grupo Hera da Terra, em Belém, neste sábado (19)

O canto forte do grupo musical Hera da Terra, surgido na periferia de Belém nos anos 80, continua ecoando na capital do Pará, por ser um alerta para a necessidade de justiça social e preservação dos ecossistemas no Brasil, justamente às vésperas da realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, a ser realizada na cidade, em novembro de 2025. Por isso, o compositor e jornalista paraense Edir Gaya, que chegou a integrar o Hera, faz neste sábado, dia 19, a partir das 21h, no Espaço Cultural Boiúna, no bairro de Batista Campos, o show “Despertar das Lendas: tributo ao Hera da Terra”.

No show, Edir e músicos vão mostrar parte expressiva da produção musical do Hera da Terra. Com 43 anos como compositor e autor do álbum "Liamba Jazz e Samba", Edir conta que o Hera da Terra (o nome vem da planta trepadeira) foi o único grupo do qual participou. "Eu tinha 17 anos quando conheci, na Sacramenta, os três compositores que inspiraram a realização desse show – o Ribba (José de Ribamar Araújo Silva, artista plástico, poeta e meu primeiro parceiro musical); Antônio Francisco, o Porrete (in memoriam) e Arlindo Francisco".

Esse show, como conta Edir, foi pensado para mostrar a sonoridade do Hera da Terra no período do surgimento do grupo, na Sacramenta, em 1981, ainda durante a ditadura militar, "quando o bairro e o país viviam um momento singular de reorganização popular na luta pelo direito de morar (disputas pela posse da terra com a família Ferro Costa e com a Aeronáutica), contra a carestia e pela volta das liberdades democráticas".

"Nesse período a Escola Salesiana do Trabalho promovia um festival da canção, que revelou vários artistas que estão na cena musical de Belém e do Estado até hoje e o Hera da Terra surge neste contexto. O recorte das canções do show remete a esse período inicial, entre 1981 a 1985", relata Edir. A canção "Despertar das Lendas", que dá nome a esse tributo, é uma canção de Antônio e Arlindo "seminal para uma percepção de uma região colonizada que busca sua emancipação".

Solidariedade

O acesso ao Espaço Cultura Boiúna será livre. O couvert custa R$ 15,00. O show é também mais uma iniciativa solidária de ajuda na convalescência dos compositores – Ribba e Arlindo -, ambos com problemas de saúde e restrições causadas por Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O Hera aglutinava artistas de várias vertentes da Sacramenta e da Pedreira – artes plásticas, música, poesia, teatro e outras. Era integrado, entre outros talentos, por Déia Palheta (Iaçá da Cultura amazônica); Augusto Hijo (cantor), Raimundo Sodré (escritor e poeta); Carlinhos do Espírito Santo (cantor); Cristina Matos (cantora); Maurício Baiano (percussionista), Valmí Borges (violonista).

O grupo musical se apresentava em locais diversos, além de festivais. "A gente tocava onde chamassem, sobretudo, nas comunidades da periferia. Havia compromisso e militância política no trabalho musical que a gente fazia e isso está muito evidente nas canções que eu e Sodré escolhemos para esse show", conta Edir Gaya. "Às Crianças Latinas", por exemplo, é a única canção do show em que assino letra e música, foi a primeira que eu compus, minha música de admissão no Hera, e circulou muito em movimentos sociais", completa.

O Hera da Terra teve várias fases, nas décadas de 80, 90 e 2000, misturando música regional e música brasileira em geral. No show deste sábado, serão apresentadas 13 canções ao público. No palco com Edir vão estar Chiquinho do Acordeon e Benigna Samselski (a dupla vibrante do forró pé de serra); Jonatas Gouveia (contrabaixo); Brasilino Assaid (percussão), além dos backing vocals de Valéria Nascimento e Edna Nunes. A direção é de Raimundo Sodré.

Serviço:

Show “Despertar das Lendas: Tributo ao Hera da Terra”

19/10, às 21h

Espaço Cultural Boiúna, Rua dos Pariquis, 1556

Couvert Solidário – R$ 15

Show em prol da convalescência de compositores com AVC – PIX solidário 98049-1305