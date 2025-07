Ecad divulga ranking de músicas mais tocadas e gravadas de Ozzy Osbourne; veja

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um ranking com as músicas mais gravadas e tocadas de Ozzy Osbourne no Brasil. Conhecido como "Príncipe das Trevas", o artista britânico morreu aos 76 anos, nesta terça-feira (22). Em uma nota de pesar, a instituição se solidarizou com os familiares, amigos e milhões de fãs de Ozzy ao redor do mundo.

Ao longo dos anos, Osbourne construiu uma trajetória marcada por uma influência imensurável na música. Segundo o Ecad, são 446 obras musicais e 665 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Entre suas criações, a canção “Paranoid” se destaca como a mais executada e regravada no país.

Confira:

Ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil

Posição Música Autores 1 Paranoid Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 2 Changes Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 3 Iron man Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 4 War pigs Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 5 No more tears Black Label Society / Ozzy Osbourne / John R W Purdell

Ranking de músicas de autoria de Ozzy Osbourne mais gravadas

Posição Música Autores 1 Paranoid Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 2 War pigs Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 3 Changes Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 4 Iron man Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne 5 Black sabbath Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne