É 'doutora Taylor'! Cantora Taylor Swift recebe título honorário da Universidade de Nova York

A cantora e compositora Taylor Swift recebeu um título de doutorado honorário da Universidade de Nova York, nesta quarta-feira, 18.



Na cerimônia, a artista de 32 anos pediu aos alunos que aproveitem ao máximo suas escolhas. “A vida pode ser pesada — especialmente se você tentar carregar tudo de uma vez… todos os rancores, todas as atualizações sobre o seu ex… Você pode escolher para o que sua vida tem tempo e espaço.”



“Tenho algumas boas notícias: depende totalmente de você. Tenho notícias aterrorizantes: depende totalmente de você”, acrescentou, vestida com uma beca roxa na cerimônia de formatura no Yankee Stadium.



Ela elogiou os formandos por assumirem o desafio de cursar a faculdade durante a pandemia. “Nunca tenha vergonha de tentar, a falta de esforço é um mito”, disse Swift.