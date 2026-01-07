'É bom desafiar nossa trajetória e testar', diz Zeca Baleiro que está em peça de Caco Galhardo

A comédia musical Felicidade, escrita por Caco Galhardo e dirigida por Dani Angelotti, estreia nesta quarta-feira, 7, no Teatro Sérgio Cardoso. A produção conta com um elenco que inclui as atrizes Martha Nowill e Luisa Micheletti, os atores Eduardo Estrela, Nilton Bicudo e Willians Mezzacapa, a percussionista Layla Silva e o cantor e compositor Zeca Baleiro.

Zeca Baleiro, de 59 anos, é responsável por dez canções da trilha original e pela direção musical da peça. Ele também participa no palco, dando voz e corpo a um personagem misterioso que intercede na trama, conduzindo a protagonista Flávia, interpretada por Martha Nowill. Baleiro ressalta que não atua, declarando respeito ao ofício dos atores.

O convite para a participação de Baleiro partiu da diretora Dani Angelotti, de 48 anos. Angelotti o convenceu sobre a relevância de sua presença no palco, sugerindo que ele “fosse ele mesmo” para representar o personagem misterioso. Esta é a segunda direção da produtora, que antes assinou “O Que Tem na Cozinha?”, entre 2024 e 2025.

A Trama de Felicidade

O espetáculo Felicidade explora o estado de espírito que dá nome à peça. A trama centraliza-se em Flávia, personagem de Martha Nowill, uma jornalista com temperamento difícil. Ela é casada com Matias, vivido por Eduardo Estrela, e por vezes tem conflitos com a mãe, interpretada por Nilton Bicudo. Flávia também demonstra impaciência com seu editor, Willians Mezzacapa, e busca apoio na amiga, Luísa Micheletti.

Martha Nowill descreve a vida de Flávia como “mais ou menos”, sem grandes problemas. Contudo, a personagem acorda um dia sentindo-se extremamente feliz, o que a leva a questionar-se sobre a origem dessa persistente alegria em um contexto complicado.

O personagem de Zeca Baleiro é quem provoca essa mudança em Flávia, “enfeitiçando-a” para que ela perceba a realidade de forma diferente. Baleiro reflete sobre a pressão social para parecer feliz, especialmente nas redes sociais, e a dificuldade em aceitar que tanto momentos bons quanto ruins são passageiros.

A Trajetória de Zeca Baleiro no Teatro

A relação de Zeca Baleiro com o teatro é duradoura, mas não constante. Nos anos 1980, em São Luís, ele musicou peças infantis como “Flicts” e “O Reizinho Mandão”. Retornou ao teatro nos anos 2010, com incentivo da diretora Debora Dubois, que montou “Quem Tem Medo de Curupira?”. Posteriormente, Baleiro compôs para obras como “Lampião e Lancelote”, “Roque Santeiro, O Musical”, “O Bem-Amado” e “O Ninho, Um Recado da Raiz”, esta última de 2024.

O cantor vê o teatro como uma forma de desafiar a própria trajetória e explorar novas oportunidades. Para Baleiro, o ambiente teatral é menos vaidoso e mais colaborativo do que o da música. Ele observa que em uma cena, um ator pode ser o protagonista, e na seguinte, ajudar na organização do cenário.

Martha Nowill e a Criação do Espetáculo

Em contraste com Flávia, a atriz Martha Nowill, de 45 anos, demonstra satisfação com a nova montagem. Ela afirma fazer a escolha diária de ser feliz, sentindo-se realizada com sua família e carreira. Antes de Felicidade, Martha realizou dois monólogos: “Pagu - Até Onde Chega a Sonda” (2022) e “Renda-se” (2025).

Martha Nowill compara a experiência de atuar em grupo com a de um solo. Ela considera o trabalho em equipe mais prazeroso. A atriz também menciona o desafio de interpretar a felicidade, após estar acostumada a papéis dramáticos e histórias com temas mais pesados.

Martha Nowill foi a responsável por incentivar o cartunista Caco Galhardo a se dedicar à dramaturgia. Admiradora de suas tirinhas, ela o conheceu na Praça Roosevelt nos anos 2000. Após insistência, Nowill o convenceu a escrever duas peças, sendo a primeira “Meninas da Loja”, de 2010, onde atuou com Cynthia Falabella, Chris Couto e Mari Nogueira.

Em 2017, estreou “Flutuante”, comédia existencialista com Paulo Tiefenthaler e Rafael Losso. Martha Nowill expressa frustração, pois, apesar dos elogios, a peça teve uma curta trajetória. Ela havia prometido a Caco Galhardo que o próximo projeto teria uma produção mais estruturada. Posteriormente, Galhardo apresentou o texto de Felicidade, que foi aprovado por Martha e Dani Angelotti.

Serviço Completo

Espetáculo: Felicidade

Felicidade Local: Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista.

Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Horários: Quarta a sexta, 20h; sábado, 17h e 20h; domingo, 17h.

Quarta a sexta, 20h; sábado, 17h e 20h; domingo, 17h. Ingressos: R$ 50,00 a R$ 200,00.

R$ 50,00 a R$ 200,00. Temporada: Até 1º de fevereiro. Estreia nesta quarta-feira, 7.