Duo Jaques e Paula Morelenbaum cantam a história da música brasileira em live nesta quinta

Música

O #EmCasacomSesc tem novas apresentações nesta semana. O duo Jaques e Paula Morelenbaum é a atração desta quinta-feira (22), e se apresenta em sua casa. Os shows são transmitidos sempre às 19h pelo Instagram @sescaovivo e canal youtube.com/sescsp.

Claudio Wallace e The Rockers apresentam o show ‘Acoustic Classic Rock’ nesta quinta-feira (22), às 22h, no Verochopp Restaurante e Choperia (Arterial 18, Cidade Nova).

O Teatro Bradesco promove lives no Youtube e Instagram da instituição com artistas: nesta quinta, dia 22, Vitor Kley & João Marcello Bôscoli trocam ideias enquanto Vitor embala a live. A transmissão iniciam sempre às 20h.

O Afropunk é o maior festival de cultura negra do mundo com edições anuais em Nova Iorque, Atlanta, Paris, Londres e Joanesburgo. Em 2020, celebra 15 anos com o Afropunk Bahia, no novo Centro de Convenções de Salvador, em evento virtual e gratuito, que ocorre de 23 a 25 de outubro na plataforma www.planetafropunk.com.

O trio KLB, formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, se reúne nesta sexta-feira (23) para a segunda apresentação on-line da banda. Marcada para começar às 21h30, a transmissão será através do canal oficial dos irmãos no YouTube, e terá no repertório os grandes sucessos que marcaram a geração dos anos 2000, como “A Dor Desse Amor”, “Ela não está aqui (Baby)”, “A Cada Dez Palavras”, entre muitos outros.

A banda Fruto Sensual e o cantor Markinho Duran vão agitar a festa Pub Social nesta sexta-feira, 23, na Cerveja Oficial Umarizal, a partir das 21h. No repertório o melhor do pop/rock nacional e internacional e o brega paraense. Informações no 98374-9740

O Jambu Live, festival on-line com apresentações de mais de 60 artistas paraenses, incluindo Keila, Sammliz, Trio Manari e Pelé do Manifesto; começa nesta sexta-feira (23). O shows serão transmitidos pelo canal do Jambu Live no YouTube. Mais informações nos perfis do evento no Instagram e Facebook.

Um time de peso de artistas brasileiros é atrações do festival online Balaclava Digital, que segue até o dia 25, com debates e entrevistas transmitidos gratuitamente pelos canais da Balaclava Records no Twitch, Instagram e YouTube. No final de semana, dias 24 e 25, os shows musicais invadem a programação: no sábado, se apresentam Josyara + Scalene, Apeles + Jup do Bairro, Sasami, Andy Bell, Fabiano Nascimento, e Walfredo em Busca da Simbiose + YMA; no domingo é a vez de ÀIYÉ + Odradek, Giovani cidreira + Jadsa, Mas McCaughan, Melkbelly, Brvnks, e Kiko Dinucci.

Neste sábado, 24, às 16h, a cantora Anna Setton faz show ao vivo para todo o Brasil, no Sampa Jazz Fest 2020. Considerada como uma das mais marcantes vozes do momento, Anna Setton se apresentará acompanhada por Cainã Cavalcante e Diego Garbin.O show será transmitido pelo canal da Agência InHaus, no YouTube.

A plataforma Showin recebe novos shows musicais nesta semana. Neste sábado, 24, das 18h às 21h, tem Live Country Solidária de Derick Soledade.

Neste sábado, 24, às 20h30, a Orquestra Ouro Preto recebe o pianista Cristian Budu como solista convidado, para celebrar em grande estilo os 250 anos de nascimento do compositor Beethoven. O concerto será transmitido ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube, direto do Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte.

Neste sábado, 24, a cantora Linnda Liz faz sua estreia em uma live. A transmissão será pelo Facebook de Linnda. O show inicia às 18h.

Neste sábado (24) ocorre o Festival Tenho Mais Discos Que Amigos & Powerline, a partir das 15h. O evento on-line é apresentado pela Vans, e traz atrações como Titãs, Laura Jane Grace, Black Pumas, Tuyo, Sebastianismos, Luê, LaBaq, Romero Ferro e Potyguara Bardo. Serão mais de seis horas de transmissão, pelo canal do Tenho Mais Discos Que Amigos no YouTube e Facebook, e perfis do TMDQA e Powerline no Instagram.

A cantora Simone vai homenagear Milton Nacimento com uma live no domingo, 25, às 18h, transmitida pelas redes sociais da artista. Milton completa 78 anos no dia seguinte, em 26 de outubro. O repertório definitivo será uma surpresa que Simone quer fazer para o aniversariante e para os fãs.

Cinema

O Cinema in Concert - com regência do maestro João Carlos Martins, direção artística de Carlos Mamberti e videocenário assinado por Richard Luís - tem apresentações on-line nos dias 24 de outubro e 7 de novembro (sábados, às 20h). Os concertos serão transmitidos em tempo real, diretamente do MIX Drive-in (Barueri/SP) e Garden Concert Brasil (Mooca Plaza Shopping, São Paulo/SP), nas datas respectivas. Para assistir a transmissão on-line, o público pode adquirir ingressos pelo sympla.com.

A série Cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, disponibiliza esta semana, gratuitamente, novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. São eles: as obras de ficção "Requiem Para Senhora J.", de Bojan Vuletić; e "La Sapienza", de Eugène Green; o título inédito "Todos os Outros", de Maren Ade, pela Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!; o senegalense "Madame Brouette", de Moussa Senè Absa, pelo Cine África; e um programa especial de curtas para a garotada, pelo CineClubinho. Assista em sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Inffinito Film Festival continua até 25 de outubro a exibição on-line e gratuita de filmes, mostras de cinema indígena e de produções do homenageado do festival, Daniel Filho, e o acesso a festas com DJs convidados, debates, lives e master classes. Tudo pela plataforma www.inff.online.

O Takorama Brasil - Festival Internacional de Cinema traz entretenimento, arte e diversão gratuita para animar o período de quarentena das crianças, adultos, educadores e de toda a família. A programação ocorre até o dia 28 de outubro e pode ser acessada pelo site www.takorama.com.br.

Em parceria com a 2001 Indica, o Instituto de Cinema apresenta o “Mês do Horror 2001 no INC”. Ao longo do mês de outubro, o evento on-line apresenta conteúdos do gênero e da produção cultural de terror, com curiosidades, listas de filmes, cursos com profissionais renomados e lives exclusivas com Rodrigo Teixeira, Fernando Coimbra, Maurício Eça e outros. Tudo pode ser conferido pelo Instagram @institutodecinema.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

A programação da série Dança #EmCasaComSesc, traz novas coreografias inéditas ou adaptadas dos principais artistas da dança brasileira. Diretamente do palco do Teatro Antunes Filho, no Sesc Vila Mariana, nesta quinta-feira (22), o Ballet Stagium apresenta "Sonhos Vividos". A série permanece às terças e quintas, em novo horário, às 21h; com transmissão pelo canal youtube.com/sescsp e @sescaovivo no Instagram.

O evento Dellarte Digital apresenta nesta semana uma grande comemoração pelos 60 anos do Balé Nacional da China. Será exibido um programa especial, "Homenagem à Vida", nesta quinta-feira (22), às 19h30, no canal Dellarte no Youtube.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de outubro e novembro, no site www.teatrounimed.com.br.

O projeto 'Círio na Estação 2020' promove nesta sexta-feira (23) o espetáculo 'Fulana, Sicrana e Beltrana', no palco do Teatro Maria Sylvia Nunes, com sessão única às 20h. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria, pelo valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Espetáculo 'Fulana, Sicrana e Beltrana' será apresentado na Estação das Docas (Divulgação)

A série #EmCasaComSesc apresenta novos espetáculos teatrais. Na sexta-feira, 23, a peça "Las Orientales", com Paula Cohen e Natalia Mallo, tem transmissão diretamente do palco do Sesc Ipiranga. A série tem transmissões sempre às 21h; pelo canal youtube.com/sescsp e @sescaovivo no Instagram.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy continua nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de outubro e 1, 2, 6, 7, 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

O Teatro Vivo em Casa exibe no sábado, 24, "Uma Aventura Parisiense", com a atriz Denise Weinberg, do Grupo Tapa, direção de Eduardo Telentino de Araujo e roteiro de Guy de Maupassant. A peça fala sobre uma dona de casa provinciana que sonha em morar em Paris. Classificação: 12 anos. Os ingressos são gratuitos e limitados, disponíveis no Instagram @vivo.cultura. A transmissão acontece via streaming, sempre às 20h.

A programação de Crianças #EmCasaComSesc traz no próximo dia 24 o Grupo Triii, e 31, com o “Teatro Mamulengos” de Mestre Valdeck de Guaranhus. As transmissões iniciam sempre às 12h pelo YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc ao Vivo.

A 2ª Mostra de Teatro Nilza Maria será realizada de 24 de outubro a 1º de novembro. No dia 24, a mostra inicia com o Grupo Folhas de Papel apresentando “Os Inigualáveis Hermanos Silva e o Circo Provisório”, Teatro Estação Gasômetro. A mostra terá apresentações também nos teatros Da Paz e Waldemar Henrique, mas apenas nos espetáculos do Teatro Estação Gasômetro será permitida gratuitamente a entrada de até 100 pessoas.

Até domingo (25), o Itaú Cultural leva para o seu site mais um bloco do Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas, reunindo, desta vez, 17 apresentações de sete diferentes estados. Esse novo recorte é marcado pela predominância de performances e espetáculos completos de teatro. Após entrarem no ar, as apresentações ficam disponíveis no site da instituição por 24 horas, para que possam ser assistidas virtualmente.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”, em temporada on-line aos sábados e domingo de 24 outubro a 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site http://www.tudus.com.br. Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

O Oi Futuro exibe online até o próximo dia 26, seis novos espetáculos teatrais: "O mundo encantado Buarque de Holanda" (infantil), que apresenta a obra de Chico Buarque para os pequenos; "Lili, uma história de Circo" (infantil), musical com Soraya Ravenle; "Pedro Malazarte e a Arara Gigante" (infantil), com texto de Jorge Furtado; “Nós de Borboletas" (infantil), baseado em livro de Eva Furnari; "O Homem Elefante” (adulto), inspirado no filme de David Lynch; e "Isso vai funcionar de alguma forma" (adulto), espetáculo criado, produzido e encenado por mulheres.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial online, em outubro e novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

Literatura

O Itaú Unibanco apresenta "Live para uma Criança" todos os sábados de outubro, às 16h, com leituras de livros infantis, música e conversas com especialistas em leitura. A transmissão acontece pelos perfis do banco no Facebook e YouTube.

O projeto “Que História Contar” traz uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, até 31 de outubro. Todos os dias, às 10h, uma obra diferente é contada, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Indicado para crianças a partir de 3 anos. Os ingressos vão de R$ 7,50 a R$ 15 e podem ser adquiridos no site http://sympla.com.br e o conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro.

O Portal do Conhecimento, ação cultural da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), criou o projeto 'Em casa com o Portal' com o objetivo de resgatar a cultura regional e aproximar autores e leitores possibilitando o acesso a conteúdos regionais criativos para toda a família nos perfis do órgão no Facebook e Instagram (@ioepaoficial).

Margareth Menezes também pode ser vista no projeto Viva Personas, que gravou a história do livro "Como Nascem as Estrelas", de Clarice Lispector. O vídeo está disponível no site BisbilhotecaViva.

Cursos, palestras e oficinas

O “IC para Crianças”, programação on line do Itaú Cultural, exibe a segunda temporada do projeto Expedição Brasileira, no dia 23, com o episódio Criando com Plantas Secas . Os vídeos são postados a partir das 11h, no site www.itaucultural.org.br e no Youtube .

A Faculdade de Turismo da UFPA, por meio do Projeto de Extensão “Intercâmbio Turístico-Cultural entre Belém – Pará - Brasil e Cabo Verde”, promove a live de debate no dia 23 de outubro, “Políticas públicas de turismo e cultura como fatores de aproximação entre Belém do Pará e Cabo Verde”. A transmissão será às 19h pelo Youtube, e pelo Facebook do Escritório Modelo de Práticas Acadêmicas em Turismo (Empactur) da UFPA.

A Kamara Kó Galeria realiza o workshop on-line “A imagem no regime estético da arte contemporânea”, com Alexandre Sequeira, entre os dias 6 e 8 de novembro, mediante o pagamento de R$ 285 (parcelado em até 3 vezes) e R$ 250 (parcela única). Inscrições no link.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

Estão abertas até esta quinta-feira, dia 22 de outubro, as inscrições para a oficina “Empreendedorismo, Cultura e Conexão”, do 2º Ciclo de Ações Educativas do Circular Campina Cidade Velha, que será conduzida por Helen Gonçalves e Jana Borghi, da Casa Sete. Elas irão compartilhar conhecimentos teóricos e práticos sobre empreendedorismo para pequenos negócios dentro da realidade local. A primeira turma, direcionada aos gestores do Circular, será nos dias 2, 4, 6 de novembro; e a segunda, para o público geral, nos dias 9, 11 e 13 de novembro. Inscrições pelo site https://projetocircular.com.br/home-02/oficinas-inscricoes/.

O 1º Salão Nacional de Artes Visuais “Virgínia Antigas” abre as inscrições para artistas nas categorias arte digital, animação, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, GIF arte, instalação, mixed media, objeto tridimensional, performance, pintura, videoarte e video mapping de artistas brasileiros. As inscrições são feitas pelo site salaonacional.com.br até o dia 26 de outubro.

O “Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua”, está com inscrições abertas somente para mulheres até 31 de outubro. Para participar, basta gravar o seu vídeo e enviar através de formulário disponível no link. As melhores performances recebem premiação em dinheiro, de R$ 1 mil, R$ 600 e R$ 400, para as três primeiras colocadas. O evento acontece de 29 de outubro a 1o de novembro e fará uma homenagem a Dina Di, a Rainha do Rap.

O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site www.gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais abriu as inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram em 13 de novembro. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site http://academiabrasileiradecinema.com.br/oscar2021/.

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com as inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até 13 de novembro para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O Fecant será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição está disponíveis no site fecant.com.br.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site www.p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.