Duelo Nacional de MCs: Mão no Bolso MC e Bobby Midya vão a Belo Horizonte representar o Pará

A final do Duelo Nacional de MCs, uma das principais batalhas de freestyle rap do Brasil, ocorre hoje, 16, e domingo, 17, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os rappers do Pará estarão representados pela presença dos compositores e rimadores Mão no Bolso MC e Bobby Midya. O evento, criado em 2012, pela Família de Rua, reúne os melhores MCs de cada estado do país no Viaduto Santa Tereza, na capital mineira.

Filipe Muniz, conhecido como "Mão No Bolso MC," conheceu o hip hop ainda na infância, ouvindo Pregador Luo. Sua primeira experiência nas batalhas de rima foi em 2018, na Batalha do Tapajós, incentivado pelo amigo Marcos, organizador do evento. Começando como "Lionkiller MC," Filipe foi ganhando destaque e acumulando vitórias em competições no Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Em 2024, ele alcançou o título de campeão estadual e conquistou a vaga no nacional. Além de MC, Filipe é tecladista, e toca também guitarra, violão, bateria e contrabaixo. Segundo ele, vai levar sua experiência e dedicação para representar o rap paraense no maior palco de freestyle do país.

“Além de ser um sonho realizado e uma prova pra mim mesmo de que eu sou capaz de correr atrás do que eu sonho e realizar, é também uma honra saber que estou carregando meu estado nos ombros com a possibilidade de conseguir o primeiro título nacional para o estado do Pará!”, diz o artista.

Mão no bolso conta com o apoio do Amazon Hip-Hop, um canal e produtora que atua em produções culturais como batalhas de MC’s, batalhas de Breaking, mutirões de grafite, além de promover workshops voltados para estas manifestações. Neste ano a parceria se deu através de uma viagem de preparação para o duelo nacional, no qual Mão no bolso possibilitou ao MC participar de batalhas em São Paulo e Distrito Federal, assim como assistir às finais dos respectivos Estados. O produtor Ivan Pires, responsável pela Amazon Hip-Hop, acredita que uma preparação para um evento de nível nacional é necessária para garantir maiores possibilidades de bons resultados para o Estado do Pará, uma vez que cada MC é um embaixador da cultura do seu Estado.

Além de Mão no Bolso, Bobby Mídia também vai representar a cultura paraense. Bobby é um artista de Paragominas que vem acumulando conquistas ao longo de sua trajetória. Agora, pela primeira vez, ele realiza o sonho de representar Paragominas em um campeonato nacional.

Na cena local, a trajetória do Pará tem sido marcada por consistência e determinação, com representantes em quase todas as edições desde 2012. Grandes nomes paraenses já enfrentaram o palco nacional, como Rog MC, que alcançou as semifinais em 2013 e, desde então, o Pará tem mantido sua presença e mostrado o talento único da região, com MCs como Daniel ADR, Arllan, Blackout, Rasta, Markinho, THG e Nativo deixando sua marca, cada um deles com estilos próprios e trajetórias distintas no campeonato.

O processo de classificação do Duelo Nacional de MCs começa com seletivas locais em cada estado. Inicialmente, MCs passam pelas pré-seletivas regionais, avançam para as seletivas estaduais e finalmente para as eliminatórias de grupo, onde os representantes regionais disputam uma vaga no Duelo de MCs Nacional.

Nas batalhas, cada MC tem 45 segundos para o ataque e a resposta nos dois primeiros rounds. Em caso de empate, um terceiro round, conhecido como "bate-volta," coloca em evidência a agilidade mental dos competidores, que se alternam em rimas curtas e ágeis. Ao longo dos anos, o Duelo de MCs Nacional revelou artistas e consolidou-se como uma plataforma que valoriza a cultura hip hop no Brasil.