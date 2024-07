Drica Moraes celebra 14 anos de transplante de medula e faz homenagem a doador

A atriz Drica Moraes fez uma publicação em sua conta no Instagram celebrando os 14 anos do transplante de medula que a ajudou a alcançar a cura de uma leucemia mieloide aguda.

VEJA MAIS

"Há exatos 14 anos eu renascia graças à doação de medula. Dia 4 de Julho, deu a 'pega'. Adilson Rodrigues, meu irmão meu pai meu salvador. Na foto com sua linda mulher Ina! Muita saúde irmão! Minha eterna gratidão!", escreveu a atriz na legenda da imagem que mostra Adilson e a esposa.

No início de 2010, Drica foi diagnosticada com a doença, que ataca a medula óssea, cujas células sofrem mutações genéticas que resultam em um crescimento descontrolado e anormal. Se for descoberta no início, as chances de cura são maiores. Os tratamentos incluem medicamentos, quimioterapia e transplante de medula óssea.

No caso de Drica, foi o transplante realizado por Adilson que ajudou na sua cura. A atriz e o doador não se conheciam. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, em 2020, ela contou que passou por um processo burocrático para conhecer o doador.

"Não tinha roteirista para escrever essa história. Eu não sabia o que dizer. Ele falou: 'Você tá bem, filha?' E eu respondi: 'Eu estou bem. E você salvou a minha vida. Qual o seu nome?'", contou a atriz na época sobre a primeira conversa com o doador, que aconteceu por telefone.

"Tive uma remissão boa, me internei no Rio e quando voltei pra casa ele voltou no pescoço. Eu só tinha uma chance: o transplante. Ele falou que sem transplante eu ia morrer e com o transplante eu tinha 20% de chance de viver", disse também Drica no mesmo programa.

Em 2021, durante o programa É de Casa, a atriz também falou sobre a relação que construiu com o doador. "Eu tenho seis irmãos, ele é meu sétimo irmão. Ele tem mais seis irmãos, que eu também considero meus. O que ele fez por mim, sem saber quem eu era, não tem preço. Quando a Dona Maria, a mãe dele faleceu, eu peguei três aviões e fui pra lá. É uma família muito especial e eu tenho um carinho enorme por eles todos", disse a atriz.