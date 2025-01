Doramas sobre bullying (1ª parte): conheça 5 indicações sobre o tema

Depois das festas de fim de ano, o foco para muitas famílias é em relação à volta às aulas dos filhos. Assim, a temática do bullying é importante, porque logo crianças e adolescentes vão voltar ao período de aulas e ao convívio intenso nas escolas de todo o Brasil. Esse problema é enfrentado tanto pela Coreia do Sul, quanto pelo Brasil. Apesar dos doramas retratarem o problema em outro contexto social, há algumas semelhanças entre os dois países e as produções asiáticas podem ajudar a identificar e até a resolver alguns casos.

É importante lembrar que a prática do bullying pode acontecer em diversos ambientes, mas com destaque para a escola e na internet, então é preciso entender como funcionam as dinâmicas das condutas dos agressores e das vítimas para que casos possam ser identificados e resolvidos.

A primeira parte da lista conta com 5 indicações, em que entre elas está o K-Drama "Bilhete de Vingança", estrelado por Cha Eun-woo, Park Solomon (Lomon), Kim Hyang-gi e Kim Hwan-hee. Além disso, a série é dirigida por Seo Won-tae.

Outra indicação que está na lista é o dorama "Tong: Lembranças", que tem Lee Hak-joo, Lee Jae-yoon, Kim Ji-an e Yang Hak-jin no elenco e é dirigido por Choi Sung Eun.

Confira a lista com 5 K-Dramas sobre bullying:

DORAMA "CLASSE DOS HERÓIS FRACOS"

Sinopse: Um jovem estudante se interessa apenas por estudar e se mantém longe de confusão de forma inteligente, sem ter que usar a força. Mesmo assim, ele nunca leva desafora para casa. Em um dia, ele acaba ficando em perigo, então recebe a ajuda de alguns alunos que vão se tornar os seus amigos, em que eles vão lugar contra o bullying na escola. Apesar deles parecerem fracos, juntos eles se fortalecem.

Episódios: 8

Gênero: Ação e Drama

Classificação: 18 anos

Elenco: Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook, Kim Su-gyeom e Hong Kyung.

Disponível: Viki e Kocowa

DORAMA "STRONG UNDERDOG"

Sinopse: Um estudante é provocado e sofre bullying constantemente na escola. Ele faz de tudo para aguentar até a formatura. Mas tudo muda quando os seus colegas resolvem fazer um torneio de luta entre os estudantes mais fracos da escola. Ele resolve entrar na academia para treinar para o torneio, mas nem leva tanto a sério. Só depois que ele encontra uma garota, ela vai servir de inspiração para ele se dedicar de verdade e tentar vencer o torneio. Será que esse é o fim dos valentões na escola?

Episódios: 6

Gênero: Ação e Drama

Classificação: 16 anos

Elenco: Lee Dae-hwi (Daehwi) e Kim Doh-yon.

Disponível: Viki

DORAMA "TONG: LEMBRANÇAS"

Sinopse: Atualmente, um jovem é um lutador respeitado e muito famoso. Mas para isso acontecer, ele teve que enfrentar muitos desafios quando era criança. Na escola, ele teve que aprender a revidar quando sofria bullying das outras crianças. Com seu temperamento esquentado e seu senso de justiça, ele acabou se tornando uma lenda da luta, sendo o melhor lutador de rua da cidade. Durante os anos de crescimento, ele teve um amigo inseparável e que sempre foi protegido por ele.

Episódios: 12

Gênero: Drama e Ação

Classificação: 14 anos

Elenco: Lee Hak-joo, Lee Jae-yoon, Kim Ji-an e Yang Hak-jin.

Disponível: Viki

DORAMA "DOKGO REWIND"

Sinopse: Um estudante sofre bullying constantemente na escola até que um amigo passa a protegê-lo. Acontece que ele tem uma irmã que também tem que passar pelas mesmas coisas que ele. O garoto que o salvou passa a ter que tomar conta de um grupo de alunos que não tem vida fácil no colégio. As coisas pioram quando um deles morre em uma situação não explicada direito que envolve os valentões de sempre.

Episódios: 4

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Elenco: Oh Se-hun (EXO), Ahn Bo-hyun, Kang Min-na e Jo Byeong-kyu.

Disponível: Viki

DORAMA "BILHETE DE VINGANÇA"

Sinopse: Uma menina levava uma vida tranquila até que passa a ser vítima de bullying pelos colegas de escola. O menino popular até tenta salvar ela das situações ruins, mas o que a faz se sentir melhor é ser amiga do ídolo do K-pop Cha Eun Woo e sua mais recente amizade com outra grande fã do astro. Tudo muda quando um aplicativo aparece no celular dela, em que ela terá a oportunidade de se vingar de todos que já fizeram mal para ela. Mas será que a vingança é o melhor caminho?

Episódios: 12

Gênero: Comédia romântica

Classificação: 14 anos

Elenco: Cha Eun-woo, Park Solomon (Lomon), Kim Hyang-gi e Kim Hwan-hee.

Disponível: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)