Doramas na Netflix: veja 5 produções originais do streaming

Os doramas são produções asiáticas que têm feito sucesso no Ocidente. Originados de países como Coreia do Sul, Tailândia, Japão e China, os dramas são semelhantes a seriados norte-americanos e europeus, e estão disponíveis em plataformas de streaming. A Netflix, por exemplo, além de disponibilizar as obras no catálogo, também é produtora. Conheça cinco doramas originais Netflix abaixo.

Dorama “Médicos em Colapso” (K-drama)

K-drama "Médicos em Colapso", dorama de romance e comédia (Reprodução)

Sinopse: Jung-woo (Park Hyung-sik), aclamado cirurgião plástico, e Ha-neul (Park Shin-hye), anestesista renomada, eram colegas de classe e rivais nos estudos. Eles ficam afastados por um tempo, até que Jung-woo passa por uma crise e Ha-neul chega o fundo do poço. O colapso na vida de ambos os reaproxima.

Gênero: Romance, Comédia

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Ano: 2024

Dorama “Uma Família Inusitada” (K-drama)

K-drama "Uma Família Inusitada", dorama de fantasia e romance (Reprodução)

Sinopse: Com habilidades sobrenaturais, a família de Bok Gwi Joo (Jang Ki-yong) não se encaixa nos padrões normais. Cada membro recebeu um tipo de poder ao nascer, como viajar pelo tempo, prever o futuro e voar. Lentamente, eles são atingidos pela complexidade da modernidade, Bok, por exemplo, sofre com depressão. A doença faz com que ele perca os poderes, assim como demais familiares, que passa por insônia, bulimia e vício em smartphones. Tudo parece mudar com a visita da misteriosa Do Da-hae (Chun Woo-Hee).

Gênero: Fantasia, Romance

Classificação: 12 anos

Episódios: 12

Ano: 2024

Dorama “Batalha das Solteiras” (T-drama)

T-drama "Batalha das Solteiras", dorama de romance, comédia e distopia (Reprodução)

Sinopse: Em uma realidade alternativa, uma pandemia atinge o planeta Terra e faz com que o número de mulheres seja superior à quantidade homens. Considerados tesouros nacionais, os seres do sexo masculino são alvo de desejo. Para lutar pelo afeto daqueles que restaram, as mulheres se submetem a uma competição patrocinada pelo governo, chamada “Batalha das Solteiras”. Quando Day (Kemisara Paladesh) é aceita no concurso, ela conhece Son (Pongtiwat Tangwancharoen). Juntos, eles descobrem uma conspiração inimaginável.

Gênero: Romance, Comédia, Distopia

Classificação: 12 anos

Episódios: 6

Ano: 2024

Dorama “Tudo Bem Não Ser Normal” (K-drama)

K-drama "Tudo Bem Não Ser Normal", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Moon Kang Tae (Soo-hyun Kim) é agente comunitário de saúde e trabalha na ala psiquiátrica. Go Moon Young (Ye-ji Seo) é autora de livros infantis e sofre de transtorno de personalidade antissocial. Enquanto Moon Kang Tae não tem tempo para amar, Go Moon Young nunca teve a chance de conhecer o amor de verdade. Quando se conhecem, pouco a pouco eles passam a curar as feridas emocionais um do outro.

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Ano: 2020

Dorama “Trinta e Nove” (K-drama)

K-drama "Trinta e Nove", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Três amigas vivem juntas a chegada dos 40 anos. Dermatologista, Cha Mi-jo (Son Ye-jin) é amorosa, nunca passou por necessidades e cresceu em um lar acolhedor. Jeong Chan-young (Jeon Mi-do) é professora de teatro, mas sempre sonhou em ser uma atriz de destaque. Enquanto isso, na posição de gerente de loja de cosméticos, Jang Joo-hee (Kim Ji-hyun) é muito tímida e pouco experiente no amor. Com personalidades distintas, o trio passa por situações muito parecidas e, agora, precisa encarar uma nova fase da vida.

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Ano: 2022

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)