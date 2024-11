Doramas com Jung Hae-in: conheça 4 produções com o ator sul-coreano.

O ator Jung Hae-in, da Coreia do Sul, faz sucesso em diversos K-dramas, principalmente os de romance.

O astro estreou em 2014 nas produções televisivas, na série "Bride of The Century". Ele vai fazer um fan meeting, em São Paulo, no dia 12 de janeiro de 2025, segundo o portal Revista Quem.

Legenda (Reprodução)

O Amor Mora ao Lado (Love Next Door) (2024)

Sinopse: Uma mulher retorna à Coreia do Sul para recomeçar a vida, mas acaba se envolvendo com alguém do passado. Acontece que a história dos dois não é nada fácil.

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Episódios: 16 episódios

Onde assistir: Netflix

VEJA MAIS

Um Pedaço da Sua Mente (2020)

Sinopse: Moon Ha Won (Jung Hae-in) é um inovador do mundo da programação de inteligência artificial. Um homem bastante popular e conhecido por sua dedicação ao trabalho, acaba encontrando Han Seo Woo (Chae Soo-bin), uma engenheira de gravação de música clássica, que passou a vida de forma solitária.

Classificação: 14 anos

Gênero: Romance

Episódios: 12 episódios

Onde assistir: Viki

Uma Noite de Primavera (2019)

Sinopse: Quando Lee Jeong-in (Han Ji-min) encontra Yoo Ji-ho (Jung Hae-in), algo inesperado acontece. Pode ser que seja só a magia da primavera, em que tudo pode acontecer.

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Episódios: 16 episódios

Onde assistir: Netflix

VEJA MAIS

Something in the Rain (2018)

Sinopse: Yoon Jun Ah (Son Ye-jin) é uma mulher de 35 anos que trabalha como supervisora numa cafeteria popular. Recentemente, ela foi abandonada pelo namorado, mas tenta se manter uma pessoa otmista em relação ao mundo. Acontece que a sua vida muda quando ela reencontra Seo Joon Hee (Jung Hae-in), irmão da sua melhor amiga (Jang Seo-yeon), que tinha ido morar nos EUA.

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Episódios: 16 episódios

Onde assistir: Netflix e Viki

Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, supervisionado por