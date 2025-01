VÍDEO: Senhora fã de dorama é surpreendida com presente do ator favorito em aniversário

O amor por doramas coreanos transcende gerações e se mostra mais vivo do que nunca. Prova disso é um vídeo que viralizou recentemente, mostrando a reação de uma senhora ao receber um presente especial em seu aniversário: um banner gigante com a imagem do ator Cha Eun-Woo, conhecido por seu trabalho em K-Dramas de sucesso.

A surpresa foi compartilhada por Eloá Laurine nas redes sociais e tem mais de 1,6 milhão de visualizações. A animação da aniversariante ao ver a homenagem tocou fãs de todas as idades, reforçando o impacto global das produções coreanas.

Cha Eun-Woo é um nome em ascensão no universo dos K-Dramas. Ele se destacou em produções como "Beleza Verdadeira", onde interpretou o popular estudante Lee Su-ho; "Minha identidade é a beleza de Gangnam", que abordou questões sobre autoestima e padrões de beleza; e "Hae-Ryung, a historiadora", no qual deu vida a um príncipe que desafia convenções sociais. Sua presença carismática na televisão tem garantido uma base de fãs leais ao redor do mundo.