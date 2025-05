Conheça os doramas que estreiam em junho de 2025 nos streamings

O mês de junho está chegando e com ele algumas novidades nas plataformas de streaming já são esperadas. Os fãs de doramas podem aguardar títulos novos de diferentes gêneros e origens. Além dos tradicionais K-Dramas, os catálogos dos streamings contarão com C-Dramas e J-Dramas.

Dentre as indicações está a terceira temporada da série "Round 6" ("Squid Game 3"). Estrelado por Lee Jung-jae, Lee Byung-hun e Yim Si-wan, a história é sobre um jogo que promete um prêmio milionário para o único vencedor. Com brincadeiras infantis, as pessoas avançam na corrida para ganhar o dinheiro e ficarem livres de dívidas. Mas para isso, precisam pagar um alto preço que nem todos estão dispostos, mas mesmo assim serão obrigados.

A série sul-coreana, que é um dos maiores sucessos da Netflix, é dirigida e roteirizada por Hwang Dong Hyuk.

Confira os doramas que estreiam em junho de 2025 nos streamings

Doramas que estreiam em junho de 2025 na Netflix

1. Dorama "Princesas da Prisão" ("Prison Princesses" / "Kangoku no Ohimesama")

O dorama "Princesas da Prisão" é uma das novidades da Netflix para o mês de junho de 2025 (Divulgação)

Sinopse: Cinco mulheres são condenadas por vários crimes. Elas se juntam a uma diretora da empresa para se vingarem do CEO. Apesar de muito atraente, ele se mostra corrupto. Elas vão ter que colocar suas diferenças de lado. Com o tempo, alguns desafios vão aparecendo, mas mesmo assim elas vão ter que continuar unidas para provarem a inocência de todas.

Elenco: Koizumi Kyoko, Kanno Miho, Mitsushima Hiraki, Iseya Yusuke, Kaho e Sakai Maki

Gênero: Drama

Número de episódios: 10

Data de estreia: 01/06

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Sem Piedade" ("Mercy For None")

Sinopse: Nesta história de vingança, um homem fazia parte de uma gangue e desempenhava um papel central nela. Certo dia, ele resolveu sair dela e seguir a vida. Porém, o irmão mais novo dele tinha entrado para a gangue rival. Quando ele é encontrado morto, o homem retoma a vida do crime para descobrir a verdade.

Elenco: So Ji-sub, Huh Joon-ho e Gong Myoung

Gênero: Ação

Número de episódios: 8

Data de estreia: 06/06

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Round 6" ("Squid Game 3")

Sinopse: Um homem decide participar de um jogo sádico e mortal por enfrentar problemas financeiros. Junto com ele, centenas de pessoas estão na mesma situação. Enquanto diversos grupos são formados, eles vão ter que sobreviver para ganhar um prêmio milionário. Acontece que pode haver apenas um vencedor.

Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun e Yim Si-wan

Gênero: Suspense

Data de estreia: 27/06

Onde assistir: Netflix

Doramas que estreiam em junho de 2025 no Viki

1. Dorama "Jogo do Amor Verdadeiro" ("Game of True Love")

Sinopse: Uma jovem volta do intercâmbio fora do país e encontra a sua família diferente do que quando partiu. O seu irmão adotivo fez de tudo para conseguir o poder da empresa. Além disso, descobre que a noiva do pai é uma antiga rival dela e ex-amente do irmão. Ela terá que correr atrás para assumir a sua posição de direito nos negócios da família. Enquanto isso, se vê num jogo de sedução e traição.

Elenco: He Rui Xian e Fan Zhi Xin

Gênero: Romance

Número de episódios: 56

Data de estreia: 04/06

Onde assistir: Viki

2. Dorama "A Primeira Noite com o Duque"

Sinopse: Uma universitária vê sua alma ser transportada para o corpo de uma personagem secundária da sua novela favorita. Lá, ela vai viver diversas aventuras, enquanto tenta se adaptar com a nova rotina. Ela chega a conhecer o protagonista. Depois de uma noite juntos, ele fica decidido que eles precisam se casar. Acontece que a jovem passa a fazer com que ele se apaixone pela personagem principal.

Elenco: Seohyun, Taecyeon, Kwon Han-sol, Seo Bum-june, Chi Hae-won e Lee Tae-sun

Gênero: Romance

Número de episódios: 12

Data de estreia: 11/06

Onde assistir: Viki

Dorama que estreia em junho de 2025 na Disney+

1. Dorama "Hunter With A Scalpel"

O dorama "Hunter With A Scalpel" é a novidade de junho na Disney+ (Divulgação)

Sinopse: Uma patologista forense é respeitada na sua área. Só que ela vê a sua carreira ser colocada em cheque depois que um crime recente é ligado ao seu passado. Durante uma autópsia, ela encontra vestígios que o seu pai falecido é autor de um assassinato. Para piorar, ele reaparece, revelando que não estava morto de verdade.

Elenco: Park Ju-hyun, Park Yong-woo e Kang-hoon

Gênero: Ação

Número de episódios: 16

Data de estreia: 16/06

Onde assistir: Disney+

Dorama que estreia em junho de 2025 no Kocowa

1. Dorama "Uma Mulher Que Engoliu o Sol" ("A Woman Who Swallowed the Sun")

Sinopse: Uma mulher administra um pequeno negócio e cria a sua filha sozinha. Apesar das dificuldades, ela se mostra uma pessoa alegre e de bem com a vida. Só que tudo muda quando a sua filha é vítima de um crime, então a mulher vai buscar vingança. Mesmo que tenha que enfrentar uma família chaebol, com forte influência na economia e política, que são dona de grande conglomerados empresariais.

Elenco: Jang Shin-young, Seo Ha-jun, Yoon Ah-jeong, Oh Chang-seok e Luda

Gênero: Drama

Número de episódios: 120

Data de estreia: 09/06

Onde assistir: Kocowa

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)