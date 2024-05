Dorama 'Intensivão de Amor': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Intensivão de Amor", de 2023, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance, disponível na Netflix, é criação de Hee-seung Yang e estrelado por Jung Kyung Ho, Jeon Do Yeon e Oh Eui-Sik.

O dorama "Intensivão de Amor" está disponível na Netflix (Reprodução)

Sinopse de “Intensivão de Amor”

O professor de matemática Choi Chi-Yeol (Jung Kyung Ho) é muito famoso e requisitado por alunos que desejam entrar na universidade na Corei do Sul. Apesar de ser carismático em sala de aula e comerciais, traumas do passado o tornaram recluso e desconfiado. A vida de instrutor que Choi Chi-Yeol leva se transforma quando ele conhece Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon), ex-atleta nacional que adotou a sobrinha e a cuida como uma mãe. Entre os múltiplos esforços como tia, ela tenta uma vaga para a menina no curso de Choi Chi Yeol.

Veja o trailer de “Intensivão de Amor”

Qual o elenco de “Intensivão de Amor”?

O elenco de "Intensivão de Amor" é formado por Jung Kyung Ho, Jeon Do Yeon e Oh Eui-Sik.

Com 16 episódios, o K-drama "Intensivão de Amor" conta com Jung Kyung Ho e Jeon Do Yeon (Reprodução)

Quantos episódios tem "Intensivão de Amor"?

"Intensivão de Amor" tem uma temporada com 16 episódios. Cada episódio tem cerca de 70 minutos de duração.

Onde assistir "Intensivão de Amor"?

O K-drama "Intensivão de Amor" está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)