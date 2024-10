Dorama 'Imitação': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Imitação", de 2021, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance e comédia, disponível no Viki, é dirigido por Han Hyun-hee e estrelado por Jeong Ji-so, Lee Jun-young, Park Ji-yeon e Jeong Yun-ho.

K-drama "Imitação", dorama de comédia e romance (Reprodução)

Sinopse de "Imitação"

A aspirante a astro de K-pop Lee Ma-ma (Jeong Ji-so) tem um encontro inesperado com um idol do grupo Shax e o machuca sem querer. A situação provoca uma briga com Kwon Ryeok (Lee Jun-young) e seus caminhos se cruzam mais uma vez quando eles são escalados juntos para uma série. Enquanto as tensões entre Lee Ma-ha e Kwon Ryeok aumentam, o amor também passa a crescer.

Veja o trailer de "Imitação"

Qual o elenco de "Imitação"?

O elenco de "Imitação" é formado por Jeong Ji-so, Lee Jun-young, Park Ji-yeon e Jeong Yun-ho.

Quantos episódios tem "Imitação"?

"Imitação" tem uma temporada com 12 episódios. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "Imitação"?

O K-drama "Imitação" está disponível no Viki.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)