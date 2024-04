Dorama e anime são a mesma coisa? Veja as características de cada um

As produções audiovisuais asiáticas têm, cada vez mais, conquistado o mundo. Sejam filmes, doramas ou animes, essas obras fazem sucesso no oriente e ocidente. Apesar das diferenças, é comum confundir as nomenclaturas e concluir que dorama e anime são a mesma coisa - mas não são.

O que é dorama?

Doramas são produções audiovisuais em live-action (com atores e atrizes reais) do leste e sudeste da Ásia. Esse tipo de obra possui características de séries norte-americanas e europeias, com novelas latino-americanas. O país de origem influencia na denominação: K-drama (Coreia do Sul), J-drama (Japão), C-drama (China) e TW-drama (Taiwan), por exemplo.

Um dorama pode ter de 10 a 50 episódios, dependendo do país onde foi produzido. K-dramas costumam ter 16 episódios, enquanto C-dramas chegam aos 50. O tempo de duração também varia entre 40 minutos a 90 minutos.

O que é anime?

Animes são produções audiovisuais animadas do Japão, originalmente baseadas em mangás - histórias em quadrinhos japonesas. Normalmente, há um extenso número de episódios (mais de 100) com curta duração (cerca de 30 minutos). No Brasil, os animes mais conhecidos são “Dragon Ball”, “Cavaleiros do Zodíaco” e “Naruto”.

Uma característica típica dos animes são os personagens com muitas expressões, esboçando sentimentos por meio de olhos grandes e brilhosos, onomatopeias e reações faciais exageradas.

