Dona Onete, Gaby Amarantos e Aqno se apresentam no aniversário da cidade de São Paulo

Na próxima quarta-feira (25), a cidade de São Paulo comemora o seu aniversário de 469 anos. A prefeitura organizará uma festa que contará com atrações como Gaby Amarantos, Dona Onete e o cantor Aqno.

Nas redes sociais, a artista do carimbó divulgou a informação e deixou o convite para o público. "Meus pretos! São Paulo comemora 469 anos no dia 25 de janeiro e, claro, terá uma linda festa! Estou na programação com um show especial com @gabyamarantos e @_aqno_ para colocar todo mundo pra tremer", escreveu a cantora.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)