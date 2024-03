Dona Formiga é descoberta no 'The Masked Singer Brasil'; veja

Mais um participante da quarta temporada teve a identidade revelada no palco do "The Masked Singer Brasil". Neste domingo (3), o público descobriu que Tati Machado estava por baixo da fantasia da Dona Formiga. A apresentadora de 32 anos se jogou no desafio do Masked e encantou o público e os jurados ao mostrar que também sabe cantar.

"Eu estou com muita vontade de chorar, foi a maior experiência da minha vida, estou muito feliz de ser descoberta pelo Paulo desde o começo e o que eu vivi aqui, digo para vocês, não teve nada parecido debaixo dessa formiga. Mesmo com todo cansaço. Como falaram hoje, cantei músicas alegres e que me emocionam, senti meu pai aqui, muito obrigada", disse Tati.

A apresentadora conta que foi muito desafiador. "Cantar foi o maior desafio e eu quero ver amanhã, com Ana Maria Braga, como vai ser. Será que ela tá aqui também?", brincou.

E Tati tem mostrado que o talento vai muito além da apresentação de programas. Depois de brilhar na "Batalha do Lip Sync" no "Domingão com Huck", Tati também está confirmada na nova temporada da "Dança dos Famosos", que começa neste domingo (3).

Em menos de cinco meses, são três desafios para Tati Machado, que ainda se divide entre as participações no "Encontro com Patrícia Poeta" e o "Mais Você".