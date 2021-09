Dona do formato do 'Big Brother' nega veto a Mion para apresentação do reality

Um suposto veto ao nome de Marcos Mion teria sido apontado para a dona do formato do "Big Brother" no mundo todo, a Endemol Shine Brasil. No entanto, a produtora esclareceu que não interfere nesse tipo de decisão em nenhum dos programas de seus catálogos que tenham sido comprados pelas emissoras de TV. As informações são da coluna Zapping, de Cristina Padiglione.

"A Endemol Shine Brasil possui uma relação aberta e criativa com seus parceiros", disse Renato Martinez, vice-presidente de Vendas e Conteúdo e Aquisições da Endemol Shine Brasil. "Respeitamos toda e qualquer decisão sobre quem comandará os formatos do nosso catálogo", esclareceu.

O diretor informou, ainda, que as relações com cada canal permitem que a produtora opine a respeito de nomes, quando consultada. No entanto, o posicionamento vale apenas como sugestão. "A decisão cabe à emissora, que resolve sobre a escolha do talento que melhor lhe convém, de acordo com sua programação", completou Martinez

Apesar do nome de Mion encabeçar as preferências de enquetes informais, informações preliminares dão conta de que a Globo daria preferência a um jornalista para o cargo. Isso respeitaria o histórico do programa na emissora com jornalistas, começando com Pedro Bial, que passou 16 anos à frente do “BBB” e Leifert, que ficou por cinco temporadas.

O único programa da emissora carioca que teve apresentação diretamente escolhida pela produtora foi o "The Masked Singer Brasil". Isso porque a negociação obedeceu a outros caminhos, porque o programa foi oferecido à Globo já sob o comando de Ivete Sangalo. Primeiro, o acordo foi fechado com a gravadora Universal, depois levado à emissora.