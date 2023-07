‘DOMínio Pop’ estreia sob o comando do youtuber Dom Sousa em parceria com o Grupo Liberal

O produtor de conteúdo digital João Gabriel Sousa, conhecido nas redes digitais como Dom Sousa, estreia hoje, 20, o programa "DOMínio Pop" em parceria com o Grupo Liberal. Com episódios semanais, a proposta é trazer tudo sobre o universo audiovisual, com vídeos sobre cinema, streamings, lançamentos, críticas, entre outras temáticas. Com a estreia do filme da Barbie também na data, Dom adianta que o público entrará em um "mundo cor de rosa" no 1º episódio.

Dom Sousa é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e professor de biologia no ensino fundamental e médio. Sua paixão pela 7ª arte começou aos cinco anos, quando começou a frequentar os cinemas com a família.

No audiovisual iniciou em 2009 e hoje tem mais de 15 mil inscritos no Youtube e 9.500 seguidores no Instagram. Dom também realiza live de free fire e narra campeonatos e já fez outras parcerias com o Grupo Liberal. As últimas foram os comentários na live do Oscar de 2022 e de 2023. "Comecei com os vídeos em 2009, com um jornal de comédias, o Jornal Pulsátil. E fui criando vídeos até meados de 2011. Que foi o ano que entrei na ufpa", iniciou.

"Vou praticamente ao cinema desde meus 5 anos de idade. Meus primeiros filmes foram 'Power Rangers' e 'Batman e Robin'. E acompanhava também a série 'Lois e Clark, as aventuras do Superman' que passava na Globo na década de 90. E aí, com 'Smallville' o interesse pela cultura pop e Superman aumentaram. Pra mim, 'Smallville' foi a série que fez eu gostar do Superman", relembrou.

Sobre o lançamento do programa, Dom está empolgado e promete conteúdos divertidos e interessantes aos amantes dos filmes e séries, nacionais e internacionais, e revela como escolheu o nome do programa. "Fiz uma enquete no instagram pedindo sugestões para os seguidores para saber qual nome seria escolhido e o nome mais votado foi 'Domínio Pop' fazendo uma referência ao meu nome gamer 'Dom'. Ficando 'DOMínio Pop'. Achei bem legal pela criatividade dos seguidores", relembrou.

O Youtuber contou um pouco sobre as gravações, que será no formato de vídeo curtos e também falou sobre a parceria com o Grupo Liberal. "A intenção do programa é de ter por volta de 1 minuto. Com curiosidades da cultura pop e até do mundo dos games. Trazendo as novidades e os lançamentos dos cinemas. Iremos publicar no instagram de O Liberal em Colab com o meu, com no mínimo uma vez por semana. Caso tenha necessidade de mais programas, estaremos publicando também. Pois pode surgir alguma notícia de última hora e queremos trazê-la para o público geek, nerd e gamer", sugeriu.

"O local das gravações será em diversos lugares de Belém. Podendo ser no meu quarto, onde gravo e faço as minhas lives. Estúdio do O Liberal e lojas geek parceiras também. No total, o público pode esperar quatro programas por mês. Porém, acredito que tenhamos mais. Vamos manter o foco em curiosidades dos filmes e séries e até indicações do que assistir. Também estamos nos programando para ter um Ao Vivo. Pelo menos uma vez por mês. Na pegada de podcast, um bate papo.", respondeu descontraído.

Cinema e Cosplay no DOMínio Pop

Dom Sousa também faz cosplay dos personagens que gosta, além de se caracterizar como algumas celebridades. Uma curiosidade do programa, ele conta, é que algumas apresentações poderão ser caracterizadas. "Já fiz alguns cosplays. O meu primeiro foi o do Alok para um evento de free fire. Alok teve uma parceria com o game e ganhou personagem e até uma roupa. Mas o meu grande sonho era ter o traje do Superman de Henry Cavill e em dezembro do ano passado consegui realizar (risos)", disse.

Ele também avalia a estreia do filme da Barbie, aguardado e já com 90% das avaliações positivas das críticas especializadas, antes mesmo de sua estreia. "Para mim em relação aos lançamentos. Procuro ver como está o marketing das grandes empresas para divulgar o filme. E a 'Barbie o Filme' vem dando um show fora dos cinemas com um marketing pesado. Desde roupas e bonecas, até pratos de comida rosa. Então a Warner e a Mattel estão dando um show nesse quesito. Ou seja, o filme já é um sucesso bem antes do lançamento. E o filme da Barbie já se tornou o maior em vendas de ingressos antes do lançamento para a Warner. A expectativa está lá em cima", ponderou.

Dom Sousa convida os leitores de O Liberal a conhecerem seu trabalho nas redes seguindo seu perfil @gabriel.domsousa, lá conta que tem um pouco de cosplay, indicações, críticas e agora terá o novo programa "DOMínio Pop". "Bom, quando você tem os personagens, basta ter criatividade para criar vídeo (risos), já fiz alguns até com os cosplays que tenho. Inclusive meu primeiro vídeo eu estarei de cosplay, mas vou deixar a curiosidade para vocês assistirem o vídeo", finalizou.