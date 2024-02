Dom Reality: Paraense não vence a final, mas emociona público e jurados

O programa Dom Reality realizou na noite desta quinta-feira (22) a grande final da competição, que reuniu dezenas de cantores evangélicos de diversas partes do Brasil. A vencedora do reality foi Nivea Izabella, que se destacou com uma música autoral intensa e causou muita emoção nos jurados e na plateia.

Um dos destaques do reality e que trouxe grande expectativa para a final foi a paraense Aymeê Rocha. A jovem de 28 anos causou grande impacto com suas apresentações e levantou diversas críticas com suas músicas.

Antes de se apresentar, o jurado Tiago Stachon destacou as apresentações de Aymeê e salientou o impacto dela desde que chegou ao programa.

Trajando um vestido colorido, que exibia a fauna e flora da Amazônia, a paraense iniciou a apresentação tocando um tambor e cantando sua música, que fez várias referências à Amazônia, inclusive com a inserção de sons de pássaros.

Apesar de ter conquistado o coração do público, a paraense acabou não sendo a campeã do programa, mas foi elogiada por diversos jurados, que salientaram o grande impacto dela ao levantar temas relevantes em suas canções.

A grande final contou com a participação de 6 cantores gospels: Anderson Feitosa, Aymeê Rocha, Gabriel Leão, Nivea Izabella, Paula Pires e Thais Ávila. Cada um teve a oportunidade de cantar uma música autoral e ser avaliado pelo corpo de jurados do programa.

A campeã, Nivea Izabela, chorou muito ao ser premiada e abraçada por todos os outros cinco participantes do reality.

“A Deus toda glória, pois ele é quem distribui os dons conforme a sua vontade, eu amo ao Senhor mais do que eu amo a minha filha, a ele eu dou tudo e enquanto eu viver o nome dele será glorificado”, declarou a cantora.

A campeã do reality recebeu um troféu e um prêmio final, que consiste em um contrato de distribuição de 5 anos com a Universal Music, a produção de 3 músicas assinadas por Junior Papalia, um contrato de gestão de carreira artística com Paulo Alberto e uma bolsa de estudos 100% de um curso EAD.