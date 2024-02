Cantora paraense Aymeê Rocha se apresenta em reality show cristão e emociona jurados; vídeo

No último sábado (17), a cantora paraense Aymeê Rocha se apresentou no Dom Reality e viralizou nas redes sociais pelo talento e com a letra da canção "Evangelho de Fariseus". No programa musical cristão, a artista fez uma reflexão e pediu aos evangélicos que repensem sobre as ações e emocionou os jurados do programa.

Na música, Aymeê fala sobre vários problemas na sociedade e orienta as pessoas para focar no que a sociedade necessita. Em um trecho, a paraense diz que "o Reino virou negócio e o dízimo importa mais que os corações", emocionando os jurados, entre eles, Alex Passos e Marcos Freire, que elogiaram o posicionamento da artista.

"O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir. O mercado não quer isso, a igreja não quer isso. As pessoas do mal não querem, mas as pessoas do bem precisam ouvir isso", disse Alex.

Marcos Freire falou sobre os trabalhos que desenvolve com crianças na África e expôs a dificuldade em encontrar voluntários que apoiem projetos deste tipo. "Não pare de cantar essas verdades, não pare de alertar ao povo que está apático, pensando só em seus interesses, que está trabalhando para prosperar, mas não para tirar as pessoas da pobreza", comentou.

A cantora participará da final do reality show, na próxima quinta-feira (22), no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a paraense continua recebendo elogios. "Aymeê é a voz da música que a igreja brasileira precisa cantar e escutar. Que Deus mantenha ela firme no caminho, sempre com o coração no altar", escreveu um internauta.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)