Documentário 'Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino' chega ao Curta!

Dirigido por Frances Swimberge, o documentário Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino estreou nesta semana no canal Curta!. O filme, que explora a trajetória de Quentin Tarantino usa imagens de arquivo do cineasta, além de depoimentos inéditos de alguns de seus colaboradores e amigos mais próximos, para explicar os pormenores das produções que o tornaram um dos maiores astros de Hollywood por trás das câmeras.

Agora disponível nas plataformas digitais, o documentário francês mostra como os movimentos sociais que afloravam nos Estados Unidos - especialmente em Los Angeles - nas décadas de 1960 e 1970 se tornaram combustíveis para as produções de Tarantino.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino:

Elenco

Os entrevistados de Swimberge, que também assina o roteiro do documentário, incluem Sandy e David Wasko, designers que trabalharam com Tarantino em filmes como Cães de Aluguel, Bastardos Inglórios, Kill Bill e Pulp Fiction; Craig Hamann, ator e amigo pessoal do diretor desde os anos 1980; Wensley Clarkson, autor da biografia Quentin Tarantino: Shooting from the Hip; Ziad Doueiri, diretor de fotografia de Um Drink no Inferno e Pulp Fiction; e o filósofo Patrice Maniglier, que avalia as reformas históricas trazidas pelo diretor em títulos como Bastardos Inglórios, Django Livre e Era Uma Vez… Em Hollywood.

Além deles, o filme conta com imagens de arquivo de entrevistas dadas por Tarantino ao longo de sua carreira, em que o cineasta fala sobre sua relação com Los Angeles, sua terra natal do Tennessee e com a mãe, Connie Tarantino, cuja visão progressista moldou sua criatividade.

O que o filme traz de diferente

De maneira geral, Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino não traz nenhuma grande novidade sobre a vida do diretor. Seu apelo, na realidade, está na narrativa sobre sua infância e adolescência e como o autoisolamento e a fixação por filmes e história o transformaram em alguém capaz de misturar diferentes gêneros populares em vários países para criar o pastiche característico de suas produções.

Outro ponto interessante do documentário está na forma como o diretor, através de personagens como Aldo Raine (Brad Pitt), de Bastardos Inglórios, Ordell (Samuel L. Jackson), de Jackie Brown, e Beatrix Kiddo (Uma Thurman), de Kill Bill, tentou retratar a si mesmo e pessoas importantes em sua criação nas telonas.

A produção também explora como Tarantino transformou seus filmes num reflexo de Los Angeles - cidade que une o antigo e o novo, a precarização e a elitização, a violência e o humor -, revolucionando o cinema hollywoodiano na mesma medida em que homenageia aqueles que o antecederam. O Tennessee, onde viveu a primeira fase da vida, também é tema do documentário, que aponta como os longas do cineasta usou sua história norte-americana alternativa para curar feridas do próprio passado.

Vale a pena assistir 'Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino'?

Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino é, com certeza, um ótimo programa para fãs do cineasta que desejam uma visão mais profunda sobre as influências visuais, musicais e pessoais que permeiam sua obra. O documentário traz um contexto histórico para o cinema de Tarantino, algo que muitas vezes passa batido por espectadores mais casuais.

Por outro lado, o título é também um retrato muito unilateral do cineasta. Apesar de ele já ter sido alvo de diversas críticas por seu comportamento de bastidores e alguns retratos de considerados problemáticos da violência e até algumas acusações de plágio, esses percalços são completamente ignorados por Swimberge, mais interessado em retratar Tarantino como um grande gênio revolucionário. Assim, o documentário acaba se tornando uma biografia higienizada do cineasta, cujas falas recentes sobre Hollywood e Israel causaram polêmica mundo afora.

Onde assistir 'Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino'

Após estrear no Curta!, Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino já está disponível para streaming através do site oficial CurtaOn, que também pode ser acessado através do Prime Video e da ClaroTV+.