Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Documentário com os anos finais de Ozzy Osbourne ganha data de estreia

O documentário mostrará a jornada do Príncipe das Trevas e de sua mulher e empresária, Sharon Osborne

Estadão Conteúdo

Ozzy Osbourne: Coming Home, um documentário sobre os três últimos anos de vida de Ozzy Osbourne, estreia na BBC One em 18 de agosto, às 21h do horário local (17h no horário de Brasília), menos de um mês após a morte do ícone do heavy metal, em 22 de julho. A informação é da BBC Birmingham.

O documentário mostrará a jornada do Príncipe das Trevas e de sua mulher e empresária, Sharon Osborne, na volta para o Reino Unido, além de todo o esforço físico de Ozzy em sua preparação para se apresentar no show de despedida do Black Sabbath, em Birmingham, que aconteceu apenas duas semanas antes de sua morte.

Planejado inicialmente como uma série, que se chamaria Home to Roost, o projeto evoluiu para um filme de última hora devido ao agravamento do estado de saúde de Ozzy. Com cerca de uma hora de duração, o documentário terá cenas de intimidade da família do cantor, incluindo Sharon, Kelly e o filho Jack, assim como já foi mostrado na série The Osbournes, no início dos anos 2000.

Relato inspirador e comovente

"Foi um privilégio incrível passar os últimos anos com Ozzy, assim como com Sharon, Jack e Kelly. Ozzy queria voltar ao Reino Unido e se apresentar no palco uma última vez. Nosso filme é um relato inspirador e comovente de como ele realizou esse sonho", declararam os produtores executivos Ben Wicks e Colin Barr em um comunicado.

"Ozzy era amado por milhões de pessoas ao redor do mundo, não apenas por sua música, mas por seu senso de travessura e sua honestidade, coisas que vimos muito nos últimos anos de sua vida. Mas uma coisa brilhou ainda mais para nós: o amor intenso de Ozzy por sua família excepcional, que esteve ao seu lado durante todo o tempo", completaram os produtores.

"O filme captura um vislumbre íntimo de sua jornada enquanto se preparam para retornar ao Reino Unido. Ele apresenta momentos em família, humor, reflexão e mostra o espírito duradouro que fez de Ozzy um ícone global", declarou Clare Sillery, chefe de documentários da BBC.

Após a exibição na TV do Reino Unido, o documentário ficará disponível na plataforma de streaming BBC iPlayer. No entanto, ainda não há previsão de estreia no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OZZY OSBOURNE

DOCUMENTÁRIO

ESTREIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LANÇAMENTO

Grupo Liberal terá conteúdos exclusivos da minissérie Pssica; Netfflix libera cenas dos bastidores

Personagens tentam sobreviver à "pssica" (maldição) no Pará

07.08.25 12h32

STREAMING

Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

Streaming Feliz7Play, que marca lançamento do linga, é uma plataforma cristã

07.08.25 12h21

CELEBRIDADES

Saiba quem é o novo affair de Monica Benicio, viúva de Marielle Franco

A parlamentar afirmou que o affair ainda não é um namoro, mas as duas mulheres aproveitaram um festival no Rio de Janeiro em clima bastante apaixonado.

07.08.25 11h33

CARNAVAL 2026

Passista desmaia ao ser anunciada como musa de escola de samba no Rio de Janeiro; veja

Na agremiação desde 2009, Thamara Lopes foi amparada pelos torcedores na quadra da escola no momento do anúncio

07.08.25 8h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Saiba quem é o novo affair de Monica Benicio, viúva de Marielle Franco

A parlamentar afirmou que o affair ainda não é um namoro, mas as duas mulheres aproveitaram um festival no Rio de Janeiro em clima bastante apaixonado.

07.08.25 11h33

CULTURA

Theatro da Paz recebe o encanto de 'O Lago dos Cisnes', 'Uma Dança Antropofágica' e 'Agora'

Apresentações ocorrerão neste sábado (9) e no domingo (10), com a São Paulo Companhia de Dança e a Companhia Ana Unger

07.08.25 8h00

EXCLUSIVO

Pela primeira vez em Belém, Vitória Strada se encanta com gastronomia paraense: 'Nunca comi tão bem'

Atriz está na capital paraense para evento da Natura e destacou conexão com a Amazônia

06.08.25 23h28

VISUAL NOVO

Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

06.08.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda