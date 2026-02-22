Documentário brasileiro é indicado ao BAFTA 2026; saiba qual

O documentário brasileiro Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, foi indicado ao BAFTA 2026, principal prêmio do cinema britânico, conhecido como o “Oscar britânico”. A cerimônia será realizada neste domingo (22), em Londres, a partir das 16h (horário de Brasília). O filme concorre na categoria Melhor Documentário.

A presença brasileira na premiação amplia a participação do país em uma das principais vitrines da temporada internacional, considerada estratégica na corrida por reconhecimento global.

Brasil tem quatro indicações no BAFTA 2026

Além de ‘Apocalipse nos Trópicos’, o Brasil aparece em outras categorias do BAFTA 2026. O longa ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, disputa os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. Já o diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho em ‘Sonhos de Trem’.

O BAFTA é apontado como um dos principais termômetros da temporada de premiações, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar.

Como acompanhar o BAFTA 2026 no Brasil

Até o momento, não há confirmação de transmissão ao vivo do BAFTA 2026 no Brasil. Historicamente, a premiação é exibida na TV fechada pela TNT e via streaming pela HBO Max.

A alternativa é acompanhar a divulgação dos vencedores em tempo real pelas redes sociais oficiais do BAFTA, especialmente no perfil da premiação no X (antigo Twitter) e no Instagram. O tapete vermelho será transmitido pelo canal oficial no YouTube. No Reino Unido, a cerimônia será exibida pela BBC One.