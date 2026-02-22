Bafta 2026: Wagner Moura aparece no tapete vermelho ao lado de equipe de O Agente Secreto

O ator brasileiro Wagner Moura, de 49 anos, esteve presente no tapete vermelho do Bafta Awards 2026, realizado neste domingo, 22, para celebrar as duas indicações do longa O Agente Secreto no chamado "Oscar britânico". O filme disputa os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

Além dele, o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux também passaram pelo tapete.

Ao chegar ao evento, Moura falou com empolgação sobre a repercussão internacional da produção. Para o ator, os últimos oito meses têm sido uma jornada de reconhecimento e surpresas agradáveis. "Tem sido extraordinário. Estamos muito felizes com toda a atenção que o filme vem recebendo", disse.

O artista aproveitou para elogiar o cinema produzido fora do eixo anglófono, citando títulos como Sirat, Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente como exemplos do que de mais interessante tem visto nas telas ultimamente. "Estamos muito felizes de estar aqui com um filme falado em português", afirmou.

Moura também revelou que o circuito de festivais e premiações tem sido uma experiência enriquecedora do ponto de vista criativo. Segundo ele, as conversas com o público e a crítica ao longo desse processo o fizeram enxergar a própria obra com outros olhos.

Por fim, o ator comentou o fenômeno cultural gerado pela personagem Sebastiana, vivida pela veterana Tânia Maria, de 78 anos. "Ela é uma grande estrela no Brasil. Era Carnaval, e todo mundo estava se fantasiando como ela", contou, bem-humorado.

Sobre o Bafta 2026

Principal prêmio do cinema britânico, o Bafta 2026 ocorrerá neste domingo, 22, em Londres, a partir das 16h (no horário de Brasília). A premiação é um dos termômetros mais relevantes da temporada, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar - caso de O Agente Secreto.

É a quinta vez que o Brasil compete na categoria de filme internacional no Bafta, e a primeira vez que disputa pelo prêmio roteiro original na premiação da Academia Britânica de Cinema. Nessa, os rivais são I Swear, Marty Supreme, Valor Sentimental e Pecadores.

Além disso, o Brasil conquistou mais duas indicações ao Bafta, com Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, em Melhor Documentário, e Adolpho Veloso em Melhor Fotografia, pelo trabalho em Sonhos de Trem.

Como assistir ao Bafta 2026

Diferentemente do últimos ano, a cerimônia do Bafta não será transmitida ao vivo no Brasil. Porém, será possível acompanhar o anúncio dos vencedores em tempo real pelas redes sociais oficiais do prêmio, no Instagram e no X (antigo Twitter), a partir das 16h (no horário de Brasília).

O tapete vermelho do evento é transmitido pelo canal do Bafta no YouTube. No Reino Unido, o evento será exibido pela emissora BBC One.