Doação de R$ 1,5 milhão Neymar a Lucas Penteado é boato, diz assessoria

Nesta segunda-feira (8), circulou um boato nas redes sociais de que Neymar iria doar R$ 1,5 milhão a Lucas Penteado após o ex-BBB desistir do reality que tem como prêmio um montante igual. A publicação no Twitter de um perfil que se passa como sendo o oficial do jogador Neymar, mas na verdade é uma conta fake, divulgava a “boa ação”.

A postagem falava sobre a suposta doação do craque e do também jogador Mbappé.

"Eu e meu best friend Kyllian Mbappé vamos doar o valor do prêmio total do BBB21 para o Lucas Penteado e vamos processar a cabeça de coco Karol Conká por pressão psicológica. Vamos juntos, Brasil", diz o post.

O boato foi divulgado, inclusive pela apresentadora Sônia Abrão.

No entanto, a assessoria de imprensa de Neymar, ressaltou que não existe essa doação e que trata-se de um perfil fake.