Do YouTube para o streaming e, agora, o cinema

Animação produzida pelo estúdio independente Glitch, O Incrível Circo Digital se tornou fenômeno da internet após o lançamento de seu episódio piloto no YouTube. Criada, escrita e dirigida por Cooper Smith Goodwin, mais conhecida como Gooseworx, a série tem ganhado novos episódios de forma esporádica, tanto na Netflix quanto na plataforma de vídeos do Google, e agora tem sua história complementada pela exibição nos cinemas. Elogiada pela crítica e indicada ao Annie Awards, principal prêmio de animação, O Incrível Circo Digital mistura drama, terror e ficção científica.

A Glitch começou como um projeto pessoal do australiano Luke Lerdwichagul. Aos 11 anos, o youtuber criou uma série de vídeos autorais usando imagens de emulação do jogo Super Mario 64. A produção mostrava vários personagens da franquia passando por aventuras baseadas em memes da época e na cultura pop.

Com o tempo, o canal começou a crescer, com Lerdwichagul e seu irmão, Kevin, começando a investir cada vez mais em conteúdos para o YouTube, criando outros canais e séries. Nascia assim a Glitch, que, desde 2019, já conta com sete produções originais em seu catálogo, lançando todos os episódios em seu canal no YouTube e se tornando um dos principais veículos da mídia na plataforma.

Após firmar acordo com a Netflix para a distribuição mundial de O Incrível Circo Digital, a Glitch fechou, em 2025, um contrato com a Amazon, que passará a investir nas produções futuras do estúdio, além de lançar seus próximos títulos no Prime Vídeo.

Procurando expandir seu catálogo de séries originais, a Glitch acabou encontrando Gooseworx. O piloto de The Amazing Digital Circus foi lançado no YouTube em outubro de 2023, acumulando 200 milhões de visualizações em apenas dois meses. A Glitch encomendou, então, uma temporada completa da história, com o segundo episódio estreando quase um ano depois na plataforma e na Netflix.

A série segue uma mulher humana que é transportada para uma estranha realidade virtual. Sem se lembrar de seu nome verdadeiro, ela é batizada de Pomni por Caine, inteligência artificial que comanda o circo digital. Tentando escapar, ela é convencida pelo avatar a participar dos eventos do Circo Digital ao lado de outros cinco humanos, também presos na realidade digital.

Após oito episódios lançados desde 2023, The Amazing Digital Circus exibe agora seus dois capítulos finais nos cinemas. O filme O Último Ato junta o oitavo episódio, já no YouTube, e o nono (que chega à Netflix no dia 19).

A trama final mostrará os humanos, ainda presos no Circo Digital, confrontando o possível apagamento da realidade virtual e o que isso significará para suas vidas. Com um fim se aproximando e traumas vividos no mundo digital ressurgindo, Pomni e companhia tentam uma última empreitada para escapar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.