Djavan: como comprar ingressos para a turnê de 50 anos de carreira do cantor?

Para quem tem cartões do Banco do Brasil, já é possível comprar na pré-venda; as vendas gerais iniciam na quarta-feira (3) pelo site da Ticketmaster

Estadão Conteúdo
fonte

Djavan tocou seus sucessos em São Paulo para um público que tinha Luisa Sonza e a banda Melim na plateia. (Van Campos / AgNews)

Nesta segunda-feira, dia 1º, começa a pré-venda dos ingressos da nova turnê do Djavan, Djavanear 50 anos - Só Sucessos. A agenda começa em São Paulo e promete passar por diversos estados brasileiros, a partir de maio de 2026.

A turnê comemora os 50 anos de carreira do cantor e chega após o lançamento de seu novo álbum, Improviso.

Já é possível comprar os ingressos da pré-venda, que vai até terça-feira, 2, para quem possui cartões do Banco do Brasil. A venda geral começa no site da Ticketmaster às 11h da manhã de quarta-feira, 3. A partir das 12h, é possível comprar nas bilheterias oficiais.

Quais são os locais dos shows e as datas?

O primeiro show da turnê ocorrerá em São Paulo, no dia 9 de maio de 2026. Depois disso, no dia 23 e 30, ele passa por Salvador e Fortaleza respectivamente. Em junho, Djavan segue para Curitiba, onde se apresenta no dia 13. No dia 27, ele está em Brasília

Em 18 de julho, a turnê chega a Belo Horizonte. São duas datas no Rio de Janeiro (1º e 2 de agosto). Ele toca em Florianópolis no fim do mês, no dia 29.

Por fim, as apresentações passam por Belém, em 24 de outubro, e se encerram no dia 31 no Recife.

