DJ Eze revela que DJ Gaia confessou criar conta fake para caluniá-lo

O DJ Eze fez um desabafo na noite deste domingo (22) em seu perfil no Instagram. Em abril deste ano, o artista foi acusado de agressão e assédio, por meio de um perfil criado no Instagram exclusivamente para expor a situação, e com pedidos para que uma boate de Belém o demitisse. Na época, DJ Eze registrou um boletim de ocorrência, dando início a uma investigação que durou sete meses e identificou Francisco Márcio das Chagas Gaia, conhecido como DJ Gaia, como o autor do falso perfil. De acordo com a defesa de DJ Eze, Gaia confessou à autoridade policial que havia inventado a mentira.

“Quando o Ezequiel tomou o conhecimento de que havia um fake no Instagram caluniando ele, imputando a ele um crime que ele não cometeu, nos dirigimos até a delegacia mais próxima e fizemos um boletim de ocorrência, e lá se iniciou uma investigação para apurar quem foi o autor desse crime. Foi uma ampla investigação que durou 7 meses inteiros para chegar até o autor, vulgo DJ GAIA, ou o Francisco Márcio das Chagas Gaia, que confessou perante autoridade policial a autoria do crime”, relatou a advogada Celyne Melo à reportagem do Grupo Liberal.

Segundo Eze, ele acredita que Gaia queria prejudicá-lo pelo fato de ter assumido o lugar que era de Ezequiel como DJ residente em uma boate onde ele trabalhava. “O responsável por ter orquestrado, pensado e executado tudo foi o Gaia. Ele foi intimado a comparecer na delegacia e lá ele confessou como ele fez, porque fez e assinou a confissão. Ele quis fazer isso com a única e exclusiva intenção de me prejudicar. Eu acredito que foi principalmente por inveja, considerando que ele continuou tocando normalmente em uma das boates onde eu era residente. Ele basicamente pegou meu lugar”, contou Eze.

O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal e uma audiência já está marcada para o próximo ano, quando ambas as partes deverão depor sobre o ocorrido. Segundo Celyne, DJ Gaia não procurou Ezequiel para se explicar, pedir desculpas ou fazer qualquer retratação pública pelo ocorrido. A reportagem entrou em contato com DJ Gaia por meio das redes sociais, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

