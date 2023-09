Ditador Pinochet vira vampiro arrependido de 250 anos em novo filme da Netflix

O filme “O Conde”, uma comédia de terror do aclamado diretor chileno Pablo Larraín, lançado nesta semana na plataforma de streaming Netflix, ficou entre os assuntos mais comentados no universo cinematográfico. Isso porque a obra recebeu 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, site dedicado à divulgação de críticas e notícias sobre cinema, de propriedade da Universal e da Warner Bros. A produção mostra a trajetória de Augusto Pinochet na pele de um vampiro de 250 anos. O general foi o responsável por um golpe de Estado no Chile que o catapultou à presidência do Chile, cargo que ocupou com mão de ferro de 1974 a 1990.

Assista ao trailer:

Quem dá a vida a Pinochet, que na trama é um conde titular, é o ator chileno Jaime Vadell. Na obra, ele vive um ditador enfrentando uma longa vida de arrependimentos. Após mais de um século de existência terrena, o Pinochet cinematográfico decide que é hora de morrer de uma vez por todas. E é a sequência de acontecimentos confusos que se sucedem a essa tomada de decisão que o espectador acompanha ao assistir o filme.

A atriz Gloria Münchmeyer interpreta Lucia, a esposa do vampiro e mãe de sua prole de herdeiros. Já Alfredo Castro é Fyodor, um mordomo com passado sombrio.

O longa foi filmado em locações remotas do Chile e apresenta toda a fotografia em preto em branco.