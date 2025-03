Disney redimensiona lançamento de 'Branca de Neve' após polêmicas

A Disney decidiu redimensionar a estreia do live-action de Branca de Neve em Hollywood devido a polêmicas envolvendo as atrizes Gal Gadot e Rachel Zegler.

A informação é da revista Variety, que detalhou como será a première do filme. Uma pré-festa e uma exibição do longa estão marcadas para sábado, 15, em Los Angeles. A esperança é que as duas atrizes marquem presença no evento. Mas, segundo a revista, a cobertura do tapete vermelho será limitada a um grupo de fotógrafos e a uma equipe interna de comunicação.

Comentários

O primeiro teaser do live-action deixou muitos fãs descontentes. Uma das críticas levantadas é o fato de a Rainha Má, interpretada por Gal Gadot, "ser mais bonita", do que Branca de Neve, interpretada por Rachel Zegler. Outra leva de comentários negativos começou após Rachel afirmar que iria interpretar uma princesa que não precisasse ser salva por um homem. A atitude da atriz fez com que usuários das redes sociais afirmassem que ela não deveria estar no papel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.