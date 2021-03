Discurso machista de indicação ao paredão de Carla, do ‘BBB 21’, repercutiu negativamente na web

Ao se basear em falta de 'coerência e lealdade’ para justificar a ida de Carla Diaz, ao próximo paredão do ‘BBB 21’, o discurso do líder Rodolfo transpareceu ao público ter tido um comportamento machista, e virou um dos assuntos mais comentados na rede social durante a noite do último domingo (7).

O sertanejo alegou que a atriz não devia pensar em si, mas apenas no bem-estar do até então, namorado, Arthur, tendo em vista os últimos acontecimentos do reality show. “Vou usar duas palavras que, pra mim, são os princípios básicos para jogar o game BBB: coerência e lealdade. Essa pessoa, por diversas vezes, por alguns outros participantes vem sido comentada e vem realizando ações e palavras incoerentes na visão de muitos aqui de dentro. E a outra palavra, que é a lealdade, isso [imunização de Arthur em Projota] resume”.

Machismo escancarado em pleno dia internacional da mulher. No BBB21 Carla Diaz sofre ataque machista do participante Rodolfo perante um ao vivo pra todo Brasil#DiaDasMulherespic.twitter.com/0WG5iMvWhC — Rih 🌵 (@rihjul) March 8, 2021

A forma como Rodolfo expôs a justificativa foram associados pelos telespectadores como a união do significado da palavra ‘machista’, que nada mais é do que ‘desqualificar a mulher perante o homem’ e, 'demonstrar que o gênero masculino é hierarquicamente superior ao feminino, ratificando a desigualdade de direitos e deveres entre estes’.

Uma das formas de perpetuar o sistema machista é colocar na vítima de uma ação a culpa por algo que sofreu. No caso de ontem a noite, Carla foi culpada pela indicação de Rodolffo por não ser ‘leal’ aos posicionamentos de Arthur.

Após o fim da votação, a sister chegou a chorar e disse se sentir abandonada dentro do confinamento. "Lealdade é sobre caráter. É duro, é muito duro você ser abandonada, você ter ficado com a pessoa em todas as merdas, em todas as situações e a pessoa não olhar mais na sua cara".

A indicação de Rodolfo e a situação na qual Diaz foi colocada repercutiu negativamente entre os internautas na web. Confira:

Rodolffo jogou muito baixo ao justificar a indicação da Carla para o paredão dizendo que ela não foi leal ao Arthur (“prova disso é que ele deu o anjo pro Projota”). Machismo pra dar e vender. — Thayz Guimarães (@thayzzz) March 8, 2021

O machismo do Rodolfo tão grande que ele chamou de Carla de desleal quando devia falar isso sobre o Arthur



???????? — Delta Elfo (@quietodemais) March 8, 2021

Eu vendo o Rodolfo que traiu a Rafa, falando de lealdade num ao vivo.. #BBB21 pic.twitter.com/fiqu2o2aNh — AnaCarol_r 🌵 (@AnaCarolr5) March 8, 2021

Pra quem não sabe o que é machismo, o Rodolffo deu um exemplo ao vivo #BBB21 pic.twitter.com/TCKUpR65Rp — HELLIEL (@citeibrothers) March 8, 2021