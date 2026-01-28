Capa Jornal Amazônia
'Dirty Dancing' ganhará sequência com atriz do filme original

Estadão Conteúdo

A Lionsgate confirmou uma sequência do clássico Dirty Dancing. A continuação trará Jennifer Grey, atriz original, que interpreta Frances 'Baby' Houseman.

De acordo com o Deadline, Nina Jacobson e Brad Simpson atuarão como produtores do novo longa, enquanto o roteiro será de Kim Rosenstock. O filme está previsto para começar a ser gravado ainda em 2026.

Ao lado de Patrick Swayze, Garner protagonizou uma das principais obras do cinema. Apesar do retorno da atriz a seu papel, o mesmo não acontece com o artista. Em 2009, o americano morreu, vítima de câncer de pâncreas.

Menos popular que o original, Dirty Dancing 2: Noites de Havana, foi lançado em 2004. O longa, além de não fazer sucesso, desagradou o público.

Palavras-chave

CINEMA/DIRTY DANCING/SEQUÊNCIA/JENNIFER GREY
