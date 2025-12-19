Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diretor de 'Paddington' comandará filme sobre Labubus; saiba mais!

Os Labubus viraram febre mundial e terão um filme. Veja os detalhes!

Estadão Conteúdo

A animação dos Labubus produzida pela Sony teve seu primeiro nome anunciado. Paul King, responsável por Paddington e Wonka, dirigirá o projeto, inspirado nos monstrinhos colecionáveis chineses.

Segundo a Hollywood Reporter, nenhum roteirista ainda foi atrelado ao projeto, que segue sem uma data de estreia.

Além de dirigir, King também trabalhará como produtor do longa. Diretor da série cult britânica The Mighty Boosh, o cineasta ganhou destaque mundial após dirigir os dois primeiros filmes de Paddington.

VEJA MAIS

image Ladrões roubam US$ 7 mil em bonecos Labubu de loja nos EUA
O crime ocorreu em La Puente, cidade localizada a cerca de 29 km de Los Angeles

image China desarticula organização criminosa que vendia bonecas Labubu falsificadas
Oito pessoas foram presas e itens avaliados em R$ 9,5 milhões foram apreendidos em Xangai

King também comandou episódios de séries como Space Force e Outsiders, antes de lançar Wonka, prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate estrelado por Timothée Chalamet.

Criados por Kasing Lung em 2015, os Labubus se tornaram febre em 2025 após a adesão de artistas como Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, a cantora Lizzo e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh.

Disponível no Brasil apenas por importadoras e revendedoras, um Labubu pode custar de R$ 125 a R$ 7,2 mil, dependendo da cor, tamanho ou coleção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Labubus

filme
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Joelma é atração principal do aniversário de 34 anos de Novo Repartimento

Evento gratuito reúne artistas da terra, shows nacionais e ações sociais nesta sexta (19)

19.12.25 18h13

REVITALIZAÇÃO

Escadaria do Mirante de São Benedito recebe pintura artística com símbolos da festividade

O resultado foi compartilhado nas redes sociais no prefeito na última quinta-feira (19)

19.12.25 17h10

SAÚDE E PAGODE

Corrida ‘No Pace do Amor’ une esporte, pagode e pôr do sol na Cidade Velha

O bloco Amor de Carnaval e a ChipBelém realizam corrida de 5 km com percurso no Portal da Amazônia e shows de pagode no NaBêra

19.12.25 10h37

SUCESSO

Zaynara lança remix de música com a presença de influenciadores paraenses

Música chega com visualizer inédito com participações também de bailarinos e tem balada de Belém como cenário

19.12.25 9h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

espetáculo

Especial de Natal de Manu Bahtidão emociona público no Theatro da Paz; VÍDEO

A cantora apresenta espetáculo inédito com sucessos da carreira, convidados especiais e decoração temática no Theatro da Paz

20.12.25 0h03

CULTURA

Livro 'Amor nos Tempos da Revolta', de Karol Souza, mostra as faces da luta pela liberdade

Na trama, um casal se descobre em meio a conflitos em um período decisivo da história da Amazônia e do Brasil: a Cabanagem

18.06.25 8h00

Tem gosto de quê?

'Chocutina'? Conheça o chocolate da parte íntima da 'Beiçola do Privacy'

Influenciadora revela que já vendeu mais de 10 mil unidades do chocolate que foi moldado a partir da forma de uma área íntima de seu corpo

28.05.25 14h01

CELEBRIDADES

Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e não se importa com críticas

19.12.25 10h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda