Diretor de 'Paddington' comandará filme sobre Labubus; saiba mais!

A animação dos Labubus produzida pela Sony teve seu primeiro nome anunciado. Paul King, responsável por Paddington e Wonka, dirigirá o projeto, inspirado nos monstrinhos colecionáveis chineses.

Segundo a Hollywood Reporter, nenhum roteirista ainda foi atrelado ao projeto, que segue sem uma data de estreia.

Além de dirigir, King também trabalhará como produtor do longa. Diretor da série cult britânica The Mighty Boosh, o cineasta ganhou destaque mundial após dirigir os dois primeiros filmes de Paddington.

VEJA MAIS

King também comandou episódios de séries como Space Force e Outsiders, antes de lançar Wonka, prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate estrelado por Timothée Chalamet.

Criados por Kasing Lung em 2015, os Labubus se tornaram febre em 2025 após a adesão de artistas como Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, a cantora Lizzo e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh.

Disponível no Brasil apenas por importadoras e revendedoras, um Labubu pode custar de R$ 125 a R$ 7,2 mil, dependendo da cor, tamanho ou coleção.