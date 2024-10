Diretor de "Maníaco do Parque" diz que polícia teve duas chances de evitar mortes

Diretor do longa-metragem "Maníaco do Parque – Um Serial Killer Brasileiro", lançado este ano, Maurício Eça afirmou que a polícia podia ter prendido o criminoso antes e evitado algumas mortes. A conclusão do cineasta se baseou após uma pesquisa a fundo sobre o caso em São Paulo para o desenvolvimento do filme.

“Todos os detalhes dessa história são muito pesados, mas o que mais me impressionou foi saber que a polícia teve, pelo menos, duas chances de prendê-lo, mas não prendeu. Se o Francisco [de Assis Pereira] tivesse sido preso, ele teria matado muito menos gente”, garantiu o diretor em entrevista ao Omelete.

Além de ter tido acesso ao processo real, Eça contou com o auxílio da jornalista investigativa Thaís Nunes para traçar os principais momentos dos eventos que chocaram o Brasil na época. Maurício Eça é também o produtor dos três filmes sobre caso de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais.

Elenco

O filme brasileiro conta com um elenco bastante conhecido pelo telespectador brasileiro. A atriz Giovanna Grigio interpreta Elena, uma repórter iniciante que vê na investigação dos crimes de Fransciso, a quem ela nomeia de "Maníaco do Parque" em uma matéria jornalística, a grande chance de alavancar sua carreira. O elenco ainda conta com Marco Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)