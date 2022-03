Dira Paes fala sobre novo trabalho na TV com remake da novela 'Pantanal'

Nascida em Abaetetuba, no Pará, a atriz Dira Paes se prepara para voltar ao horário nobre da globo na pele de “Filó”, personagem da novela “Pantanal”, que ganhou uma nova versão da Rede Globo. O remake da nova novela das nove é escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original. A estreia da novela tem data marcada para dia 28 de Março.

Dira começa destacando a importância da sua personagem na novela. “É uma mulher do Brasil. É um encontro com o feminino aparentemente subjugado. Há uma condição da qual vamos falar, que é desse feminino que é o esteio daquele lugar, e que parece estar à sombra. Mas ela é independente”, afirmou.

“Eu costumo dizer que a Filó é um personagem que faz ponte entre dois lados de uma mulher. A mulher que vai de prostituta a mãe, como se isso fosse coisas opostas mas são complementares. Infelizmente, o interior do Brasil ainda é muito machista. Na cidade, ainda existe mas é mais oculto. A Filó é muito realista, podemos observar que é uma mulher madura, que teve que aprender muitas coisas sozinha e ela ensina algo muito contemporâneo que é o amor sem apego, sem esperar algo em troca do outro. Além da humildade, ela não esquece de onde veio”, destacou a atriz.

Na trama, a personagem afirma que seu filho, que será interpretado pelo ator José Loreto é fruto da relação dela com o patrão, José Leôncio, interpretado pelo amigo, Marcos Palmeira. Em relação a coincidência de contracenar mais uma vez com Palmeira, ela ressalta “é o ator com quem mais trabalhei. Já fomos irmãos, amigos, colegas de trabalho, par romântico e, agora, estamos tendo esse encontro desajustado de casal”.

Destacando como sempre faz, sua luta em prol do meio ambiente, Dira também comentou da importância da novela para passar uma boa mensagem ao público, sobre um dos maiores biomas do Brasil. “O Pantanal é um dos mais importantes biomas do universo terrestre. Então o nome da novela já traz toda uma consciência do que vamos falar

E falando desse bioma estaremos falando de todos os nossos biomas, é uma reflexão fundamental. É um viés muito falado na trama, o autor teve essa preocupação de destacar esses problemas porque merecem serem discutidos afim de achar uma saída. As pesquisas cientificas tem muito valor, não somos mais como há trinta anos, as pessoas estão começando a ter noção na relevância climática no mundo e de como ela pode afetar a economia, por exemplo. É preciso entender e ajudar no equilíbrio climático no mundo e vamos passar essa mensagem”, concluiu a atriz.