Diogo Novaes: Quem é o filho de Marcello Novaes que apareceu em gravação de fim de ano da Globo?

O filho mais velho de Marcello Novaes, Diogo Novaes, apareceu ao lado do pai, do irmão Pedro, e da ex-madrasta, Letícia Spiller, durante as gravações da tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo, nesta terça-feira, 21. O registro chamou atenção de fãs nas redes sociais. Para a edição deste ano da vinheta, os astros da emissora carioca foram convidados a levar membros da família.

Com 30 anos, Diogo é filho de Marcello com a empresária Sheyla Beta. Os dois mantiveram um relacionamento entre 1986 e 1995, e tiveram um único filho, antes de o ator começar a namorar Spiller.

Diogo é apenas um ano mais velho que Pedro, e os dois cresceram juntos. Apesar de Letícia e Marcello estarem separados, ela mantém uma relação carinhosa com o ex-enteado.

Diogo atualmente tem mais de 50 mil seguidores em suas redes sociais, e costuma compartilhar muitas fotos e vídeos praticando surfe. Além disso, Diogo é músico e dá seus primeiros passos na atuação. O jovem é guitarrista e vocalista da banda de pop rock Fuze. Seu irmão, Pedro, é baterista do grupo. Recentemente, participou da novela Dona de Mim interpretando a versão mais nova de Jacques, personagem de seu pai, em flashbacks.

Recentemente, ao completar 30 anos, Diogo recebeu uma mensagem de felicitações de Spiller.

"Viva o nosso Diguito amor!! Você é força que acalma, alegria doce que contagia e enternece, silêncio que diz muito! Quando te conheci tão pequenininho você já ensinava tanto a todos nós você era o anjinho que soprava no meu ouvido: 'ei, tá na hora de você ser mamãe, coragem'", escreveu a atriz.