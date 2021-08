Diogo Nogueira sobre Paolla: 'Linda e forte como um furacão'

O cantor Diogo Nogueira foi só elogios para a namorada, Paolla Oliveira. Após ser elogiado pela atriz, que disse que o cantor tem "uma luz enorme, poderosa, potente", ele fez questão de retribuir o carinho, exaltando a participante do "Super Dança dos Famosos". "Ela é uma pessoa iluminada, linda e forte como um furacão", afirmou Diogo.

Sobre a empolgação dos fãs em torno do seu namoro com Paolla, o sambista diz que o diálogo entre os dois é uma ferramenta importante para manter as coisas leves. "A conversa é sempre fundamental para que o relacionamento esteja alinhado em todos os assuntos", comentou o filho de João Nogueira. Recentemente, Diogo postou um clique quente e intimista com a amada nas redes sociais. "Clima tá ficando quente", declarou o cantor.