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Dinâmica de hoje no BBB 26: O que acontece? A que horas vai terminar a Prova do Finalista?

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil 26 conhecerá seu primeiro finalista na noite desta sexta-feira, 17. O programa ao vivo terá o encerramento da Prova do Finalista, cujo resultado vai definir o último Paredão desta edição.

Ana Paula se saiu mal na primeira fase da disputa e já está emparedada. Ao longo do dia, Milena, Juliano e Leandro Boneco enfrentaram o desafio de memorizar informações de vídeos transmitidos dentro de um carro.

Serão 29 rodadas, no total. Os brothers são chamados para os carros por meio de um sinal sonora - se perderem, perdem a rodada e as informações - e ficam entre 30 e 40 minutos dentro do veículo.

No programa ao vivo, passarão por um quiz sobre as informações, que vai definir o vencedor. Os outros dois vão disputar o Paredão com Ana Paula. A eliminação será no domingo, 19, e a grande final será na terça, 21.

Qual o horário do BBB 26 hoje?

O reality está previsto para ir ao ar a partir das 22h25, logo depois da exibição de mais um capítulo da novela Três Graças.

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TV/BBB 26/PROVA DO FINALISTA
Cultura
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