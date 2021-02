Dilsinho revela que será pai: ‘Vivendo os melhores anos da minha vida’

A cegonha está definitivamente à solta entre os famosos. O pagodeiro Dilsinho anunciou nesta quinta-feira (4) que vai ser papai. Após dois anos de união com a estudante de Veterinária Beatriz Ferraz, ele não esconde a alegria com a espera do primeiro filho do casal.

O artista revelou que descobriu da gravidez quando Bia estava com apenas uma semana de gestação. Os dois são pura ansiedade para a chegada do bebê, que tornará realidade o grande sonho de Dilsinho: ser pai.

"Família! Se tem uma palavra que eu ouvi dentro da minha casa desde que me entendo por gente é essa. Minha família é o meu grande sonho, a minha grande conquista e ela está crescendo. A Bia estava com 1 semana quando desconfiamos e fizemos o teste para termos a certeza pois é o único que dá resultado em palavras e lemos grávida e é real, vou ser pai. Agora te espero com todo amor que um pai pode ter por um filho, pronto para viver os melhores anos da minha vida do seu lado, na alegria e na tristeza, até que me faltem forças eu estarei aqui", escreveu, em uma publicação feita no Instagram.

A mais nova mamãe também compartilhou a novidade em suas redes sociais. "Estou deitada em frente ao mar pensando em como Deus é perfeito em tudo que faz e eu só consigo sentir o Seu amor em cada detalhe. Meu amor, a mamãe tinha certeza que você viria, no tempo Dele, mas viria, e só de começar a escrever esse texto eu já começo a chorar.. te desejamos tanto. Vem que a sua família já te ama muito e está prontinha te esperando chegar”.