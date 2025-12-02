Capa Jornal Amazônia
Diddy diz que Netflix 'roubou' imagens para novo documentário

Estadão Conteúdo

Sean "Diddy" Combs criticou a Netflix pelo uso de sua imagem em uma nova série documental, Sean Combs: O Ajuste de Contas, que chega ao streaming em 2 de dezembro. Atualmente, o rapper está preso por crimes relacionados à prostituição.

Ele se posicionou contra o conteúdo através de um comunicado enviado à Variety nessa segunda-feira, 1º, alegando ser "uma vergonhosa tentativa de difamação" com "imagens roubadas que nunca foram autorizadas para divulgação".

Sobre as alegações do rapper, a diretora da série Alexandria Stapleton disse: "O material chegou até nós, obtivemos as imagens legalmente e temos os direitos necessários."

O documentário também é produzido por 50 Cent, com quem Diddy possui desavenças de longa data, e explora a vida de um dos rappers mais bem sucedidos da história antes de sua prisão. Sobre a participação de 50 Cent, o comunicado menciona que ele é "um adversário de longa data, em uma vingança pessoal e que passou tempo demais difamando o Sr. Combs" e que é "impressionante que a Netflix tenha lhe dado controle criativo."

"A Netflix entregar sua história de vida a alguém que o atacou publicamente por décadas parece uma afronta desnecessária e profundamente pessoal. No mínimo, ele esperava imparcialidade de pessoas que respeitava", diz também.

A declaração de Combs também fala especificamente sobre uma das imagens do teaser, em que o rapper aparece em uma ligação telefônica seis dias antes de sua prisão, em 2024. Segundo ele, a Netflix utilizou imagens "fora de contexto", "incluindo conversas com seus advogados que nunca foram feitas para tornarem-se públicas."

"A Netflix está claramente desesperada para exagerar cada minuto da vida do Sr. Combs, sem qualquer consideração pela verdade, a fim de capitalizar em cima de um frenesi midiático interminável", completou.

Cultura
.
