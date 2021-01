Dias após dar à luz, cantora do Boi Garantido morre de covid-19

A cantora Roci Mendonça, de 39 anos, morreu na noite do sábado (9), em Manaus (AM). Ela era backing vocal do grupo do Boi-Bumbá Garantido, uma das duas agremiações do Festival de Parintins. Roci não resistiu às complicações da covid-19. De acordo com a família, ela sofreu três paradas cardíacas dias depois de dar à luz o primeiro filho.

A morte da artista também foi confirmada pelo Garantido neste domingo (10), em publicação nas redes sociais. Roci é a segunda pessoa que era membro do grupo amazonense a morrer em poucos dias. O compositor Rafael Marupiara também perdeu a vida para a covid-19, na sexta-feira (8).

Roci estava grávida de seu primeiro filho. O bebê nasceu de sete meses, em um parto que aconteceu enquanto a cantora estava internada em tratamento da doença, no último dia 31 de dezembro.

O bebê segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade Ana Braga, em Manaus. De acordo com a família de Roci, ele está em processo de ganho de peso para receber alta e não corre risco de morte.

O enterro da artista aconteceu por volta das 11h deste domingo, no cemitério Recanto da Paz, na capital amazonense.

"Ela com certeza está na glória ao lado de Deus, pois cumpriu o propósito com sua voz, que ainda ecoará em muitos corações. Nos últimos dias, ela teve experiências profundas e divinas e tenho certeza de que agora está cantando nos céus", lamentou Louse Riger, irmã de Roci.

Em nota, o Garantido homenageou a cantora, conhecida entre os membros do grupo como "rouxinol", pássaro conhecido pela afinação de seu canto: "Canta rouxinol na porteira. Canta rouxinol na ribeira. Canta a Roci no céu. Aplausos pedimos agora, a quem o Supremo escolheu. Não cabe ao Boi Garantido selecionar a voz de Deus. Canta Roci. Canta no 'bem querer'. Canta para sempre: teu boi Garantido nunca vai te esquecer".