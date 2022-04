Dia Mundial De Conscientização Do Autismo tem programação especial e sessão gratuita em Circo

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Shopping Bosque Grão-Pará, irá promover uma programação especial, nos dias 2 e 3 de abril, em parceria com clínicas especializadas no tratamento e acompanhamento de crianças autistas no Pará. O primeiro dia de programação será de 10h às 20h e terá uma exposição e feira temática. Já o segundo conta com uma sessão especial no Circo Mirage, o Circo Inclusivo, que será de 11h às 12h.

A fonoaudióloga das Clínicas Cominiquê e Praxis, Lia Brenda Mendes, comentou sobre a parceria com o Grão-Pará para a realização deste evento. “Eu achei magnifica essa iniciativa, porque um Shopping, por si só, é um lugar de muitos estímulos sensoriais para crianças autistas e a população, de um modo geral, nem sempre está preparada para lidar com uma criança em crise. Então, poder treinar os funcionários para estas ocasiões é um grande avanço para a inclusão”, explica Lia.

O evento em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ainda conta com uma sessão no Circo Mirage, especialmente adaptada para os pequenos autistas, com redução de som e iluminação e outros detalhes pensados para deixá-los confortáveis durante o espetáculo. “O Circo Mirage é um grande parceiro e quando convidamos os para participar da programação, eles toparam imediatamente. Nossas expectativas estão altas para este evento que será muito emocionante”, conclui João Vyctor.

No domingo, dia 3 de abril, a partir das 11h, o Mirage Circus terá uma sessão especial para crianças autistas. Ao todo 400 crianças são esperadas com ingressos integralmente gratuitos, acompanhadas de seus responsáveis, para assistir um espetáculo adaptado, com cores, luzes e ruídos estruturados para este público. O evento faz parte da programação do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, promovido pelo Shopping Bosque Grão Pará.

Para realizar essa sessão especial, uma equipe de fonoaudiólogas das clínicas parceiras, que fazem atendimento a autistas, fizeram adaptações necessárias para público como: luz, som, duração e atrações. “Fizemos algumas adaptações para diminuir o impacto sensorial que as crianças poderiam ter durante a apresentação, e sugerimos retirar algumas atrações, como os números com fogo e o globo da morte”, explica Syntia Freire, fonoaudióloga da Clínica D sensorial e Desenvolve.

A proposta do evento é tornar ambientes como o Shopping e o Circo mais inclusivos. “Essa ideia de promover uma sessão especial no circo foi estimulada, principalmente, através de mães que relatam como é difícil seus filhos participarem deste tipo de evento, devido os transtornos sensoriais”, acrescenta Syntia.

Para João Vyctor Fonseca, gerente de marketing do Shopping, promover a inclusão é uma forma de transformar o Bosque Grão-Pará em um espaço para todos. “Sabemos que um shopping, assim como um circo com tantas cores, luzes e ruídos, talvez não seja um dos lugares mais convidativos para um autista, mas podemos transformar o nosso ambiente em um lugar mais agradável para eles, um ambiente mais fácil de se estar. Esta é nossa missão com esse evento”, explica João Vyctor.

O Grão-Pará tem investido, ao longo dos anos, em inclusão. Além das vagas de estacionamento exclusiva para autistas, o empreendimento oferece treinamento e capacitação para as equipes de atendimento e administrativa, de forma recorrente. Neste ano, como parte da programação pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, os funcionários do Shopping tiveram um treinamento, na última quinta-feira, 31 de abril, em que puderam experienciar as melhores alternativas de tratamento às crianças autistas.