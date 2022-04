Que horas é a Prova do Anjo hoje (01/04) no BBB: veja como vai ser a dinâmica

A dinâmica no BBB 22 será totalmente diferente a partir de agora. Na reta final do reality, o programa passará a ter duas eliminações por semana e hoje (01/04) irá ocorrer a Prova do Anjo surpresa - além da formação de um novo paredão. Confira que horas começa a Prova do Anjo de hoje:

Como será a dinâmica da Prova do Anjo de hoje (01/04)?

A prova do Anjo de hoje terá um papel muito importante na formação do paredão. Isso devido o Anjo ser autoimune e Gustavo, o líder da semana, ter que indicar obrigatoriamente um dos dois participantes que estejam cumprindo o castigo do monstro ao paredão.

Que horas começa a Prova do Anjo no BBB 22 hoje?

A Prova do Anjo será realizada nesta sexta-feira (1), em uma nova dinâmica totalmente diferente das outras semanas do reality. Apesar de acontecer, geralmente, aos sábados, hoje a prova será no inicio da tarde, às 13h. A disputa será ao vivo no pay per view do reality show.

Veja como será a dinâmica da semana

Sexta-feira (1°/04)

Realização da Prova do Anjo;

Formação de Paredão;

O ganhador do Anjo será autoimune;

O Líder da semana manda pro paredão um dos dois castigados pelo monstro;

Líder também indica mais uma pessoa;

A casa vota no confessionário. O participante mais votado pela casa vai pro paredão

Domingo (02/04)

Eliminação de um dos emparedados;

Prova do Líder;

Formação de Paredão.

